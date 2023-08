La historia (del calor) interminable: Córdoba roza los 43 ºC en su quinto día seguido de temperaturas extremas

Los cordobeses que se han quedado en la provincia están viviendo en sus carnes el quinto episodio de calor extremo. Por quinta vez, son cinco los días con temperaturas máximas consecutivas por encima de los 40 ºC. 2023 iguala, con estos datos, a los años 2017 y 2022, como los años con más episodios de este tipo. No es el calor de siempre. Sino que en los últimos años está haciendo más calor que, al menos, desde que se recopilan datos.

Este miércoles, el observatorio de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en el Aeropuerto de Córdoba ha rozado los 43 ºC. A las 17:40 se han medido en el Aeropuerto 42,7 ºC, que no es una cifra de récord, ni mucho menos, pero que se acumula al calor de los últimos días y provoca un agotamiento extremo entre los habitantes de la provincia.

De hecho, están previstas al menos tres jornadas más de calor extremo. Sanidad preveía para este miércoles 42,1 ºC de máxima en Córdoba y han sido seis décimas más. Para el jueves, el Ministerio prevé una máxima de 42,1 ºC en la capital, para el viernes subiría a 43,6 ºC y para el sábado bajaría a 41,4 ºC, antes del gran respiro previsto para el domingo, cuando las temperaturas máximas bajarán hasta los 32,4 ºC.

Este miércoles también ha hecho calor en el resto de la provincia. Los 42 ºC se han superado también en Montoro y han estado cerca de alcanzarlos, al menos de forma provisional, en Fuente Palmera y en La Rambla. Los 40 ºC también se han superado en Hinojosa del Duque y en Priego de Córdoba, y se han rozado en el resto de estaciones de la Aemet en la provincia de Córdoba.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado para este jueves el aviso naranja y amarillo por altas temperaturas en toda Andalucía salvo Almería, con previsión de que se alcancen máximas de hasta 42 grados desde las 13:00 a las 21:00.

Según la información de la página web de la Aemet, consultada por Europa Press, en la provincia de Córdoba se ha activado la alerta naranja en la campiña cordobesa por máximas de 42 grados, mientras se esperan avisos amarillos por temperaturas de hasta 39 grados en la Sierra y Pedroches y la subbética cordobesa.

En lo referente a la provincia de Cádiz, pesa el aviso naranja en la zona de la campiña gaditana, por máximas de 40 grados, y se ha activado la alerta amarilla para el área del litoral gaditano, donde los termómetros marcarán una máxima de 36ºC.

En Huelva, solo en la zona de Andévalo y Condado se ha activado la alerta naranja, con máximas de 40 grados. En cambio, en Aracena y el litoral onubense el aviso es amarillo, con máximas de 39 y 37 grados respectivamente.

Del mismo modo, en Jaén se activarán ambos avisos dentro de la provincia. El aviso naranja será para la zona del Valle del Guadalquivir, donde se registrarán máximas de 42ºC, mientras que el aviso amarillo se espera en el área de Moreno y Condado y Cazorla y Segura, donde las máximas serán de 39 y 38 grados en cada región.

En cuanto a la provincia de Sevilla, solo en la zona de la campiña sevillana se ha activado la alerta naranja, donde los termómetros experimentarán máximas de 42ºC. En la Sierra Norte y la Sierra Sur el aviso es amarillo, con 39 grados en ambas zonas.

Por último, en Granada, solo se ha activado el aviso amarillo en la Cuenca del Genil, donde los termómetros marcarán 39 grados centígrados, toda vez que en la provincia de Málaga se pronostica riesgo amarillo por calor en la zona de Antequera, donde se alcanzarán máximas de 38 grados.

