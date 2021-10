Moreno y Ballesteros vencen en Pozoblanco

El Open de Andalucía BTT Maratón 2021 celebró este domingo en Pozoblanco la segunda de sus cuatro pruebas puntuables para la presente edición de esta competición de ámbito regional. Un evento organizado por la Peña Ciclista San Bartolomé donde se dieron cita buena parte de los grandes especialistas de la larga distancia en BTT de la región. Así, esta quinta Maratón BTT Las Molinas de Sierra Morena volvió a dejar un gran sabor de boca entre todos los participantes gracias a un exigente recorrido de 80 kilómetros que hizo las delicias de los participantes pese a su dureza y tramos técnicos, haciendo de ella todo un espectáculo de puro ciclismo de montaña.

Uno de los principales favoritos, el profesional jiennense Javier Moreno Bazán, cumplió las expectativas y en todo momento ejerció como tal comandando la prueba junto a corredores como un joven David Comino y el Élite Carlos Cobos, entre otros. A mitad de prueba ya dominaban estos tres ciclistas y en los últimos kilómetros Moreno abrió un hueco sobre Comino para vencer. El profesional del equipo luso Etapel celebró puños en alto el trabajado triunfo. David Comino fue segundo de la general y todo un veterano como el carmonense Javier Ramírez acabó tercero tras batir a Diego Sampalo y al júnior Mario Fernández en los últimos metros.

En cuanto a las féminas, la victoria se la adjudicó la Sub 23 Marta Ballesteros. La corredora de La Luisiana del CDC Desnivel Zero puso un ritmo que sus rivales no pudieron igualar y rodó en solitario hasta el triunfo final. Holgada victoria para ella con Rosario Pruaño segunda a unos siete minutos. Cerró el podio de la general femenina la veterana Fabiola Muñoz en una nueva demostración de pundonor.

El resto de vencedores por categorías fueron Mario Fernández (AVIC) en Júnior, David Comino y Marta Ballesteros (CDC Desnivel Zero) en Sub 23, Javier Moreno (Efapel) y Rosario Pruaño en Élite, Pablo Castillo (JIP Carbono Team) y Lucy Rose Mcauliffe (CC Jarote) en Máster 30, Javier Ramírez (Fernando Torres Probikes) y Ana María Bejarano (Sanluqueño de C. Los Pitijopos) en Máster 40, Juan José Tamayo (Symisur Centauro Bikes) y Fabiola Muñoz (CD Kanina Bikes) en Máster 50 y Francisco Carmona (CD Alto de San Jerónimo) en Máster 60.