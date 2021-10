Un evento de Eutopía mucho más 'gaming'

Los deportes electrónicos siguen siendo una tónica habitual a través de ciertos clubes que intentan visibilizar a este ámbito deportivo que aún es minoritario para determinado sector de la población. Los eSports poco a poco están entrando en una generación que no es la más joven y eso se nota a la hora de realizar actividades multitudinarias, ya que el rango de edad ya no es tan monótono como antes. De hecho, la pandemia fue determinante para que este sector, que ya estaba en auge, despegara en busca de nuevas vías para su desarrollo. Sin embargo, en Córdoba no estaba creciendo como en el resto de provincias, pero esto es algo que varias entidades han intentado ponerle remedio. Tras la celebración de eventos tanto online como presenciales, la empresa GRK -conjuntamente a sus marcas GKR Leagues, GKR MotoreSports, Totalitym y Days Sports) estarán nuevamente presentes en el Festival Eutopía Gaming que se celebrará el próximo 15 y 16 de octubre en el Palacio de la Merced.

Primeramente, estas dos entidades ofrecerán una serie de actividades en el evento denominado como Eutopía -iniciativa del Instituto Andaluz de Juventud en el que transcurrirá desde el 15 al 24 de octubre y cuya edición abordará las líneas estratégicas del festival en torno al concepto 'futuro' entendiendo que las industrias creativas, la gestión cultural y el emprendimiento joven son los motores de desarrollo económico social-. Este evento contará con un apartado gaming y donde tanto GKR como Córdoba CF eSports guiarán competiciones, exhibiciones y varias charlas para que, según la organización, "crear interés". "El público objetivo de los eSports son jóvenes y no tan jóvenes, con hábitos muy marcados y en los que los productos de consumo rápido, fácil y cómodo son fundamentales", añade.

Por otro lado, para el stand del Córdoba CF eSports se ha programado un torneo de FIFA 22 abierto a todo el público asistente. Dicho videojuego ha salido recientemente al mercado y la organización ha creído oportuno realizar esta competición para atraer a un mayor número de público, ofreciendo un premio con dinero virtual -conocido como fifapoints y que muchos habrá comprado alguna que otra vez en su vida-. Además, habrá un campeonato de Clash Royale, donde la entidad blanquiverde también participará a través de su recién creada sección, y actividades de SimRacing -simulador de competiciones de automovilismo-. En esta última, habrá exhibiciones de Gran Turismo o Fórmula 1 con diferentes simuladores. Para culminar, la organización del evento también ofrece una serie de charlas con profesionales del sector de los videojuegos o relacionados con la comunicación audiovisual. Un auténtica guía elaborada para todos los amantes de los deportes electrónicos y que podrán disfrutar el 15 y 16 de octubre en el Palacio de la Merced.