Las 'balas verdes' ponen el foco en la segunda prueba española del Mundial

El Campeonato del Mundo de Superbikes va encarando la recta final de un apasionante 2023, el primer año de las balas verdes como equipo permanente. Un curso que se presentaba como de aprendizaje e idóneo para adquirir experiencia, pero ha traído el primer podio para el Deza-Box 77 Racing Team, así como grandísimas actuaciones de los cordobeses, que también han liderado carreras en varias ocasiones, así como disputado las plazas de honor con los pilotos que están al frente en la clasificación general.

El piloto permanente Pepe Osuna no puede llegar en mejor momento. Su motivación se encuentra al máximo tras su último fin de semana de carreras en Magny Cours, donde luchó codo con codo por la victoria y el podio en un circuito que, hasta el viernes de los entrenamientos libres, no había visitado nunca, por tanto, era completamente nuevo para él. Al piloto astigitano, el más joven de parrilla, le han bastado unas escasas carreras para coger la experiencia necesaria para mantenerse en el grupo delantero, en cualquier circuito y en cualquier condición meteorológica. Llegar a una pista que le vio ganar el año pasado en el ESBK, en su año de campeón de España, le supone una motivación extra para buscar el cajón más alto en las dos carreras programadas para el fin de semana.

Pero si alguien está ilusionado es el de Dos Hermanas. Antonio Torres vio como su oportunidad aparecía con ocasión de su buen hacer en esta temporada en el Campeonato de España, donde se encuentra segundo de la clasificación general y primero de la Ninja Spirit. Además, este mismo verano alcanzó la edad mínima requerida para poder participar en el Mundial de Superbikes, los 16 años. El trazado aragonés le ha visto realizar sus mejores frenadas, sus mejores remontadas y sus mejores tiempos por vuelta, por tanto, el circuito no podría haber sido otro mejor. A pesar del gran talento del sevillano, no será nada fácil adaptarse al formato express del WorldSBK, además del nivel y la igualdad que reina en la categoría de Supersport 300. Pero Antonio no puede estar más contento e ilusionado con su primera actuación mundialista.

“Estamos muy contentos por volver a estar en una parrilla de salida juntos, desde pequeños hemos estado coincidiendo en equipo, en campeonato y categoría. Sabemos muy bien como trabajar juntos en pista para poder sacar lo mejor de cada uno y con ello, colocarnos a los dos lo más adelante posible. En esta categoría es muy importante el rebufo y trabajar en grupo. Entre dos compañeros de equipo y con la confianza y amistad que nos une, podemos hacer esta labor de la forma idónea para clasificar lo más adelante posible, que será la clave del fin de semana como siempre. Luego, en carrera, los dos lucharemos por lo mejor ”, declaraban ambos en la previa de la competición.

El viernes será el día de los dos entrenamientos libres programados para afinar la puesta a punto de las Kawasaki. El sábado, se realizará el único y breve entrenamiento cronometrado y la primera de las carreras. El domingo tendrá lugar el warm up matutino y, recuperando el horario habitual a las tres de la tarde, la segunda de las carreras, como de costumbre, televisado en DAZN, Teledeporte, Eurosport y Videopass de Superbikes.