Los cambios de dirección en los clubes cordobeses de Tercera RFEF

Cuando las cosas no salen bien pues hay que reestructurar los diferentes proyectos, más aún cuando el objetivo estaba puesto muy por encima de lo que ha sucedido en la presente temporada. Sin embargo, en otras ocasiones depende tanto de las aspiraciones de los jugadores o cuerpo técnico, o incluso simplemente que el ciclo de una persona ha pasado, buscando nuevos retos tanto el protagonista como el club. Es por ello que después de terminar la temporada regular y aún con el play off en juego, hay entidades cordobesas que competirán el próximo curso en Tercera RFEF que ya están planificando la próxima campaña liguera en el quinto escalón del fútbol español.

Y es que, por un lado, el Salerm Puente Genil ha anunciado la marcha de Juanmi Puentenueva de su banquillo. Una despedida que será de cara a los medios de comunicación durante la tarde de este martes, aunque su salida no ha llegado sola, ya que el club pontano también ha despedido por sus redes sociales a Antonio Serrato y Cisco Gálvez. Y es que el club cordobés se ha quedado fuera del play off después de no conocer la derrota en los últimos siete encuentros de la temporada regular, quedando a tan solo dos puntos del AD Ceuta B, filial que consiguió la quinta plaza a pesar de caer en la jornada que finalmente decidió los puestos de la promoción.

Mientras tanto, el Córdoba CF B también cesó en el último tramo regular a Diego Caro y tiene que decidir si apostar por Gaspar Gálvez de cara al banquillo del filial o buscar una solución alternativa en este mercado veraniego. Aun así, la temporada no ha terminado para la totalidad de los equipos cordobeses, ya que el Ciudad de Lucena y el Pozoblanco siguen intentando subir a Segunda RFEF en un play off que ha comenzado con empate en la visita del cuadro aracelitano al Alfonso Murube y una derrota dolorosa del conjunto vallesano tras recibir en el Municipal al Xerez DFC.