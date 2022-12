La UMA Antequera, juventud y rebeldía de élite

Otro adversario de peso. Este, además, con un rango muy significativo, y ese no es otro que el valor de la juventud. El Córdoba Patrimonio de la Humanidad viaja este próximo sábado hasta Antequera para medirse al BeSoccer CD UMA Antequera, un adversario peligroso y, al mismo tiempo, muy engañoso, dado que, como ya ocurriera en la primera jornada frente a Noia, la etiqueta es lo único que tienen los malagueños de recién ascendidos. Al menos de momento. En efecto, el conjunto blanquiverde visita una de las canchas más complejas de toda la categoría, principalmente por la dificultad que siempre atañe medirse a rivales jóvenes. Es algo similar a lo que pasa con los filiales, y tal que así se caracteriza el equipo antequerano, novato en la categoría, a la que, no obstante, ha accedido con todo el peso de su propio rendimiento. Que no es nada negativo.

Y es que el CD UMA Antequera, que promocionó a la Primera División de la Liga Nacional de Fútbol Sala por cuarta vez en los últimos siete años el pasado verano, parece haber llegado en esta ocasión para quedarse. De hecho, el legado reciente de la entidad, pese a esos continuos ascensos, siempre ha sido amargo, pues su incursión entre los mejores tan solo duró una campaña. No obstante, el rumbo parece haber cogido un tono diferente en esta 2022-23, pues los de Tete se han mantenido entre los ocho mejores prácticamente desde el inicio de la competición. Asimismo, su puesto actual es realmente notable, pues ocupan la novena plaza con 12 puntos, los mismos que los cordobeses, aunque con mejor balance entre goles anotados y encajados. Por tanto, ambos están a solo un punto de la Copa de España.

Es el gran reto que tienen fijado ambos entre ceja y ceja, pese a que el objetivo primordial, principalmente en el caso de los universitarios, es el de la permanencia. Sea como sea, tras haber cosechado un balance de tres victorias, tres empates y cuatro derrotas, lo cierto es que pueden soñar con metas más ambiciosas. Eso sí, a diferencia de los blanquiverdes, que acumulan tres jornadas consecutivas sumando, la UMA Antequera viene de tres semanas seguidas sin ganar, por lo que la dinámica es descendente. Así, los de Josan González tratarán de aprovecharse de esa delicada situación para seguir escalando peldaños en la tabla.

Con todo, el técnico pontano ya avisó del peligro de los malagueños, que cuentan con “un elenco de los mejores jugadores jóvenes del panorama nacional, con un montón de jugadores internaciones en categorías inferiores” y “con un jugador ya consagrado o con bastantes participaciones en la absoluta”. Así es, ya que de ahí se alimenta principalmente el equipo de Antequera que, dada su vinculación con la Universidad de Málaga, siempre se nutre de futbolistas con proyección y que combinan su participación deportiva con los estudios académicos. Con todo, la actual hornada parece realmente sobresaliente.

El equipo de Tete cuenta con jóvenes futbolistas del nivel de Alvarito, Raúl Canto, David Velasco o Pablo Ramírez, su principal estandarte tras haber debutado recientemente con el combinado nacional absoluto. Asimismo, también poseen hombres más “experimentados” como Conejo, Burrito, Miguel, Dani Ramos o Cobarro, su máximo artillero con siete dianas en su haber.