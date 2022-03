Josan González: “El equipo merecía un partido así”

Apasionante de principio a fin. Si algo caracteriza al Córdoba Patrimonio de la Humanidad es su capacidad para crecer en la adversidad. Para nunca dejar de creer y hacerse fuerte en los momentos duros. En esta ocasión se ha dado un ejemplo más, en el que los blanquiverdes han ofrecido una reacción soberbia para remontar y llevarse la victoria ante el Levante UD FS. Tal que así lo ha querido recalcar su técnico, Josan González, al referirse que "independientemente del resultado, los chavales siempre se vacían y creo que se merecían un partido así, con un resultado adverso". Y es que, "más allá del juego, de la parte técnico-táctica, creo que ha habido un momento clave de madurez competitiva", ha subrayado el pontano.

La situación se puso realmente cuesta arriba con el 0-3 que iluminaba el marcador al descanso, y ha sido entonces cuando "les he pedido que se quitaran esa mochila de pensar durante muchas semanas en la Copa de España, que no era uno de nuestros objetivos", sino que “se ha puesto ahí y lo hemos peleado hasta el final”, añade Josan. De hecho, reconoce que “si no hubiera sido por la Covid-19, hoy se hubieran jugado todos los partidos a la vez y estaríamos luchando por entrar en esa Copa de España”, pero “es lo de menos”.

Para el preparador blanquiverde, "lo más importante es el ejercicio de fe que ha tenido el equipo", el cual "muchas veces lo tienen. Con este tipo de marcadores, luchan, nunca tiran la toalla, siempre reman y hoy se han llevado un premio más que merecido", haciendo de nuevo hincapié en que "han encontrando esa madurez entre la competitividad y la serenidad a la hora de decidir bien en las dos áreas".

En otro orden de cosas, el de Puente Genil ha querido felicitar a su cuerpo técnico, pues "son semanas de muchísimo trabajo, especialmente del segundo entrenador, que se encarga de todo el scouting. Ema trabaja muchísimo, como todos, pero quiero hacer especial hincapié en Emanuel Santoro", ya que "estamos jugando cada dos días y el trabajo que está haciendo es impresionante y nos está ayudando mucho a acercarnos a nuestros objetivos", apostillando con que son "tres puntos más para acercarnos a nuestro objetivo que es la permanencia".