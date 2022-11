Josan González: “El equipo hoy ha estado espectacular”

Una victoria que podría significar un punto de inflexión durante la temporada. El Córdoba Patrimonio de la Humanidad no había cosechado un gran inicio de campaña en su cuarta participación consecutiva en la máxima categoría de este deporte a nivel nacional, pasando la mayoría de las jornadas en descenso a Segunda División, aunque la tendencia cambió con esa victoria ante el Xota FS. Por ello y tras un nuevo triunfo frente al Manzanares y la posterior clasificación para la siguiente ronda de la Copa del Rey, el cuadro blanquiverde tenía la intención de conseguir sumar por primera vez los tres puntos de la temporada en el Palacio Municipal de los Deportes de Vista Alegre y finalmente se logró al doblegar al laureado Inter Movistar. Después de este duelo, el técnico Josan González ha atendido a los medios de comunicación y ha valorado la actuación que sus chicos han cosechado en el 40x20.

En primera instancia, el entrenador pontano se ha mostrado “satisfecho” más allá del marcador. “Hemos jugado de tú a tú contra un rival que nos ha exigido muchísimo tanto en ataque como en defensa, pero nosotros igual a ellos. Creo que el resultado del 3-1 con el que arrancamos el primer tiempo era muy importante y bueno hemos encajados los dos primeros goles muy sucios. Nos está pasando esta temporada que encajamos unos goles que no sé si no somos contundentes o que nos falta concentración. Más allá de eso, hoy el equipo ha dado un paso al frente en cuanto a creerse el potencial que tiene, de creerse un equipo grande porque no hace falta llevar el nombre de un equipo histórico sino que nosotros tenemos un potencial y unos jugadores que son grandes y que con esa confianza que han demostrado hoy tienen la capacidad de competir como han competido hoy frente al Inter Movistar”.

Por su parte, Josan González ha admitido que, a su parecer, esta temporada está siendo “injusta” con el conjunto blanquiverde, aunque hoy han conseguido una victoria histórica que ha comenzado desde los banquillos. “Estoy muy contento también por mi segundo entrenador que es el que se encarga del balón parado en las faltas como del portero jugador y la semana pasada ya hicimos un gol de falta en Manzanares, hoy otro gol de falta, hemos ganado con el gol del cinco para cuatro... Estoy muy contento por un chico que es su primer año en Primera División, tiene esos galones y tiene la capacidad de ayudar tanto en el día a día y hoy sumar su granito de arena con los dos goles”, añade un técnico que ha alabado el trabajo de sus chicos. “El equipo hoy ha estado espectacular. Yo les hablo mucho de que cada uno de ellos pueden ser importantes en un momento de la temporada y compiten como jabatos, asumiendo su rol dentro del partido. Vamos a seguir trabajo en esta línea porque lo que hemos hecho hoy ya no nos vale para el viernes y a partir de mañana tenemos que enfocarnos en el siguiente partido”, ha culminado.