Más internacionales para el Córdoba Patrimonio: Álex Bernal, con la sub 19

La cantera del Córdoba Patrimonio de la Humanidad sigue dando unos resultados significativos. El club continúa con su trabajo de formación de cara a no perder la esencia cordobesa en el plantel de Primera División, y ese esfuerzo no está pasando desapercibido para los principales estamentos del fútbol sala nacional. De este modo, la entidad sumará un nuevo jugador de rango internacional en sus filas. En efecto, Albert Canillas ha elegido a los 14 jugadores internacionales con los que va a contar en la próxima convocatoria del combinado español sub 19, y entre los cuales se encuentra el joven Álex Bernal, jugador del filial del Córdoba Patrimonio.

Canillas ha explicado que la expedición española volará el domingo 15 de mayo hacia Palma de Mallorca. Ese día se iniciará una nueva concentración, que se va a prolongar en tierras baleares hasta el jueves 19 de mayo. El combinado nacional sub 19 disputará dos partidos de preparación contra Italia. El primero de ellos tendrá lugar el martes 17 en el Pabellón Polideportivo Galatzó de Calvià, a partir de las 20:00. Al día siguiente, ya el miércoles -también, 20:00-, españoles e italianos volverán a cruzarse en la pista, aunque en este caso, lo harán en el Pabellón Municipal de Deportes de Inca.

Ambos encuentros podrán seguirse en directo, vía streaming, a través de los canales y redes sociales oficiales de la Real Federación Española de Fútbol. De este modo, la selección española sub 19 de fútbol sala continúa poniéndose a punto de cara al gran campeonato europeo que se va a celebrar del 3 al 10 de septiembre en España. El Olivo Arena de Jaén será testigo de la segunda edición del torneo continental. Un cita en la que los chicos de Albert Canillas intentarán repetir el triunfo logrado en Riga, tres años antes.

Y allí quiere estar el cordobés, que se encuentra a su vez en medio de otro reto ambicioso con el filial del Córdoba Patrimonio de la Humanidad, pues, tras su victoria ante el CD Águila de Pedrera, accedió en la tarde del sábado a la final del play off de ascenso a Segunda B. Los de Lolo Vinos, tras un completo encuentro, voltearon el 3-2 de la ida gracias al 4-1 con el que concluyó el duelo de vuelta en Vista Alegre. Excepcional trabajo que permitirá a los blanquiverdes luchar por la única plaza de ascenso disponible. En la final, también a disputar a ida y vuelta, su rival será la Asociación Deporte y Ocio Cañada Rosal.

Así las cosas, además de Bernal, el resto de la convocatoria la completan Alejandro Palazón (Aljucer ElPozo Murcia), Mario Gómez, Alejandro Moniño y Eloy de Pablos (Movistar Inter), Ignacio Gómez, Jorge Espín y Eugenio Miramón (Ribera Navarra), Ion Cerviño (Osasuna Magna), Pablo Ordóñez (Sofware Delsol Mengíbar), Alejandro Naranjo (Visit Calvià), Adrián Rivera (Talavera), Guido García y Pablo Cendán (Real Betis).