El Deportivo Córdoba sigue al alza

Semana de recuperación en el subgrupo III-C de Segunda División, donde, mientras los rivales directos del Deportivo Córdoba descansan -véanse Torcal y Alcantarilla-, el equipo califa se pondrá al día con la disputa del encuentro ante el Torreblanca B, aplazado en su momento por las inclemencias meteorológicas que impidieron su desplazamiento en avión hasta tierras melillenses.

El conjunto de Juanma Cubero buscará resarcirse de la derrota sufrida este pasado domingo ante Alcantarilla (4-1), sobre la que la jugadora Inma Sojo reconoce que sabían que iban a enfrentarse "a un rival duro y, a parte, que nunca se nos ha dado bien y siempre nos ha costado bastante; y no es que el partido se nos dé especialmente mal, sino que nunca ha caído el encuentro de nuestro lado. En ese aspecto nos esperábamos un choque complicado, y sabiendo cómo es este deporte, al final tuvimos mala suerte, y ellas no, y por eso se quedaron los puntos".

En cualquier caso, el Deportivo Córdoba Cajasur se mantiene líder en esta segunda fase gracias al coeficiente de puntos, un aspecto que también valora Inma, ya que "gracias a la jornada que han tenido los otros equipos, sobre todo por el pinchazo del Torcal, teníamos en ese sentido un comodín pero ya lo hemos utilizado. Ahora tenemos que centrarnos en ganar los dos encuentros que nos quedan ante Torreblanca B y El Ejido para poder mantenernos en nuestra primera plaza, ya que dependemos de nosotras mismas".

A nivel individual, la 19 cordobesa asegura que en esta recta final se encuentra "muy bien" y "muy a gusto". "Físicamente llego en buenas condiciones para este tramo final de la temporada, y con muchas ganas de afrontar lo que nos queda, que ahora es cuando viene lo más bonito, que es para lo que llevamos luchando durante todo el año. Puedo decir que tanto yo como el resto del equipo llegamos muy muy bien, a tope para disputar estas dos jornadas que nos quedan y luego pelear por el ascenso", recalca.

Llegados a este tramo definitivo del campeonato cobra también un valor añadido la veteranía de jugadoras como Inma Sojo porque "quizá ayude la experiencia que he adquirido durante mi carrera, llegando a jugar en Primera División, con todo lo que he conseguido, disputando partidos importantes, peleando por títulos... sí es verdad que toda esa trayectoria a una jugadora le da tablas, y en ese sentido puede que me diferencie un poco más de otras compañeras más jóvenes. También es verdad que tengo al lado a Rocío Gracia con quien también contar con su apoyo en cuanto a experiencia, y también está en ese peldaño también por encima de las demás. Y a fin de cuentas, todo eso que ya he vivido otros años ayuda a afrontar estos próximos partidos decisivos, donde tenemos que tener la cabeza fría y los pies en el suelo y darlo todo en los cuarenta minutos, y eso es lo que trataremos de transmitir a todo el equipo".

Y ya con la mente en la visita al Torreblanca B, Inma augura "una salida complicada, como lo son todas, aunque en este caso por el viaje en avión es incluso un poco más pesada; pero después del tropiezo de esta semana, lo vemos de otra manera. Siguen siendo tres puntos en juego y ante un rival difícil, sobre todo por la cancha a la que vamos, pero también estamos deseando ponernos a trabajar, preparar el partido y con muchas ganas de traernos esa victoria de Melilla".