El Deportivo Córdoba quiere poner el broche a un curso irregular

El Deportivo Córdoba dijo el pasado fin de semana adiós de manera matemática a sus posibilidades de disputar la fase de ascenso a Primera División tras caer en Vista Alegre por 2-3 frente al Desguace París, anteriormente conocido como La Algaida, que vuelve a convertir al equipo murciano en verdugo del conjunto cajista, como ya sucediera en la pasada campaña 2020-21, en aquel entonces en partido de play off.

Con todo, una de las buenas noticias del encuentro -y de la temporada- la protagonizó María Calañas, jugadora de edad cadete, cada vez con más presencia y minutos en el primer equipo de Segunda División quien, pese a la derrota, valora el esfuerzo realizado por todo el equipo, ya que cree que “el equipo en conjunto” ha “luchado” y que “de una u otra manera se ha visto reflejado en la pista el trabajo de la semana” en el que cada una ha aportado lo que ha “podido”. Eso sí, aunque “lo damos todo”, llega un momento “en que las piernas no dan para más”.

Precisamente fue María Calañas quien abrió el marcador con un gran gol, que ella misma recuerda que fue en “un saque de banda” en el que estaban “jugando de cinco”, y fue Lau quien le pasó el balón por arriba, controló y marcó con la izquierda, es más, lo más llamativo para ella es que “fue con la zurda”. En ese sentido, “me siento contenta conmigo, obviamente, porque un gol en estas categorías siendo tan joven siempre es un triunfo, pero también triste por la derrota del equipo, ya que de nada sirve marcar si perdemos”, admite.

En cuanto a la temporada 2021-22 de la '5' cajista, a nivel personal ha sido positiva, pues “más allá de los resultados, es que individualmente he dado todo lo que he podido y más, y en ese aspecto estoy muy contenta y también termino muy contenta, como digo, independientemente de los resultados que se han ido obteniendo. Lo que queda de temporada, al igual que lo que llevamos, hay que seguir luchándolo, y que me siga sirviendo de aprendizaje para seguir entrenando con mis compañeras del primer equipo”.

No obstante, más allá de las dos jornadas restantes en la liga de Segunda División, María Calañas tiene también el reto de proclamarse campeona a nivel autonómico con sus compañeras del equipo cadete, cuyo primer tramo de competición ha terminado de forma más que satisfactoria para los intereses de la entidad blanquiverde, ganando “el último partido de la fase regular, en la que terminamos en segundo lugar como primer equipo de Córdoba, y finalizamos de la mejor manera con un 7-0 ante Menciana y, por tanto, nos hemos clasificado para el Campeonato de Andalucía donde lo daremos todo”.