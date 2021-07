Neiva Cano, la sexta continuidad sellada en el Deportivo Córdoba

Progresa en su primera tarea. Avanza en los despachos de cara a después hacerlo en la pista. Lo hace con paso calmado pero firme y para llegar ya a la media docena. Seis jugadoras son ya, en efecto, las que tiene en su plantilla el Deportivo Córdoba para la campaña 2021-22. Dicha cifra la alcanza tras otra renovación, que en este caso es la de Neiva Cano. La jiennense va a cumplir así su segunda temporada consecutiva en la entidad cajista, en la que vive su segunda etapa tras militar en el club con anterioridad entre 2016 y 2019.

Neiva Cano se suma a la lista de las ya confirmadas Inma Sojo, Lau Fernández, Ceci Moreno, Rocío Gracia y África Lozano, lo que la ex del Martos considera positivo. “Renovando todas las compañeras y todo el bloque estaría muy contenta porque el objetivo del ascenso a Primera sería el mismo”, ha afirmado la jiennense después de certificarse su prolongación contractual. “Y es mejor si continúa el grueso de la plantilla y ya nos conocemos una a una a que se incorpore mucha gente nueva que no conozca el proyecto del club”, ha añadido en este sentido.

La buena campaña de Neiva Cano no pasó desapercibida para los clubes de la élite, que tentaron a la 14 cajista para hacerse con sus servicios. “Sinceramente, yo valoro mucho que hayan contactado desde Primera porque eso significa que he hecho bien mi trabajo, pero aún puedo mejorar más”, ha expresado al respecto. “Este año he decidido renovar para seguir progresando y conseguir el objetivo del año pasado, que era subir a la máxima categoría, del que nos quedamos a las puertas", ha agregado.

La cierre deportivista ha analizado además el desenlace del pasado curso para sacar una reflexión que pueda servir para la próxima temporada. “El año pasado en el play off nos llevamos una decepción, aunque no sé si ésa sería la palabra correcta”, ha indicado de entrada. “Pero eso nos vale para el año que viene, para asumir y analizar los errores que pudimos cometer entonces y para conseguir lo que deseamos, que por supuesto es el ascenso”, ha concluido en este aspecto.

Un objetivo, el de alcanzar la élite, que no será en absoluto fácil para las cordobesas en un grupo donde Neiva Cano ha destacado especialmente el potencial de los equipos de la Región de Murcia y donde el principal escollo “seguramente pueda ser Alcantarilla, que se han renovado bastante”. “También estará ahí el Desguace París La Algaida, que ya luchó el año pasado también por ascender a Primera, y supongo que alguno más de Murcia, como el Roldán, aunque tenga equipo ya en la élite”, ha proseguido con su revisión del campeonato. De esta forma, ha zanjado con un aviso: “Habrá unos cuantos rivales fuertes en la categoría”.