El Deportivo Córdoba y la esperanza de que llegue el “punto de inflexión”

El Deportivo Córdoba cortó por fin este pasado domingo su sequía de resultados en el año 2023 logrando el primer triunfo de la segunda vuelta, y no en un partido cualquiera, sino a domicilio frente a un siempre difícil filial como es el del Alcantarilla, que se había mantenido invicto en su feudo en la presente campaña hasta la visita del conjunto dirigido por Salvador Chía.

Una de las protagonistas del choque fue María Calañas, que valoraba el triunfo conseguido más allá de los tres puntos, ya que piensa que “el partido del domingo supuso un punto de inflexión” y que va a permitir que cambien “la dinámica”, aunque no “en cuanto a trabajo”, porque “desde primera hora estamos trabajando bien, sino más en el sentido de que estábamos en un bucle que esta victoria nos va a servir para salir de ahí y tener otra visión de lo que queda de liga y ver las cosas desde un positivismo más claro”.

La '11' cajista tuvo un papel destacado en el encuentro dando la asistencia a Inma Sojo en el segundo tanto y anotando desde su campo el definitivo 0-3, una actuación sobre la que reconoce que ha “ganado mucha confianza” en sí misma, así como “para el equipo”, subrayando que sus compañeras ya saben que puede aportar su “granito de arena”.

Especialmente llamativa fue la jugada de María Calañas en el 0-2, yéndose a banda izquierda y regateando a su rival con una ruleta al más puro estilo Zidane, para quedarse en un dos contra uno frente a la meta del Alcantarilla, una exhibición que la propia jugadora resume que “es algo que al final te sale cuando acabas cogiendo confianza” y también “fruto de la comodidad” que en ese momento siente con sus compañeras, resaltando a su vez que “es un tipo de regate que tampoco suelo intentar ni me suele salir porque no es mi estilo hacer ese tipo de ruletas, pero como me encontraba tan a gusto y tan bien, subí por banda, me salió solo y al final acabó bien”.

Y, ya pasado el encuentro ante el filial del Alcantarilla, la siguiente cita para las cordobesas será el domingo en Vista Alegre frente al Comgeceu, donde Calañas espera “un partido muy disputado”, que lucharán “hasta el último minuto” y se dejarán “todo en el campo”, porque, además, “con los entrenamientos de esta semana vamos a ir muy bien preparadas y eso se verá reflejado, así que, ojalá sigamos con esta buena dinámica y esta racha positiva; y hago un llamamiento para que cuanta más gente venga a vernos, mejor, porque toda ayuda es poca”.