Ceci Moreno renueva su compromiso con el Deportivo Córdoba

Con paso calmo pero seguro. De tal forma avanza el Deportivo Córdoba en cuanto a la confección de su plantilla para la próxima temporada, en que el equipo vuelve a militar en Segunda. Lo hace con un capítulo de renovaciones en que suma a una de las más importantes jugadoras durante la campaña 2020-21. Se trata de Cecilia Moreno Ceci, con quien alcanza un acuerdo para la prolongación de su contrato por un campeonato más. Así, el ejercicio venidero va a ser el segundo de la joven portera, de 22 años, en la defensa del arco del cuadro cajista.

Ceci valora que la entidad apueste por la continuidad del proyecto, ya que considera haber argumentos de sobra para que así sea. “Creo que nos lo merecemos por el trabajo y los resultados que hemos obtenido estos años anteriores”, ha asegurado la jugadora al respecto. “Uno de los motivos de mi renovación es que mi equipo, al que lo considero así, haya decidido que el cuerpo técnico continúe con nosotras. Por mi parte, estoy muy contenta de poder seguir en el carro del Deportivo Córdoba y volver a empezar desde cero, pero con el objetivo claro”, ha agregado la jiennense.

En cuanto a lo que haya podido cambiar respecto del pasado verano cuando llegó a la Ciudad de los Califas, la meta ha afirmado asegura que es "la misma”. “No creo que haya ninguna diferencia respecto. Me sigo tomando el deporte de la misma manera y la mentalidad no la voy a cambiar”, ha dicho en este sentido. “Sí es verdad que la pretemporada y la propia temporada la voy a comenzar de manera distinta al haber cogido experiencia y confianza en el grupo, ya que en verano de 2020 llegué un poco con miedo o sin saber cómo iba a cuadrar en el vestuario, pero todo fue bastante agradable”, ha precisado.

De cara a la próxima campaña, la portera cajista ha aseverado tener “la mentalidad de que las cosas llegan y son consecuencia del trabajo”. “Entonces, los objetivos tampoco te los puedes marcar porque luego pueden aparecer miles de factores que cambien ese camino, aunque no tienen por qué ser elementos negativos”, ha expuesto. “Pero sí que teniendo claro el trabajo y las ganas de seguir en la misma dinámica con la que nos quedamos el año pasado, yo creo que podríamos luchar por conseguir cosas muy buenas al igual que las conseguimos la pasada temporada”, ha zanjado en este plano.

Casi dos meses después de finalizar el curso anterior, Ceci reconoce tener “demasiado mono de volver a la competición”. “Aunque es una relación de amor y odio todavía porque, como se dice, perdonas pero no olvidas lo sucedido en el play off”, ha admitido. “Estoy ahora mismo en la playa y cada vez que veo una pelota se me saltan los ojos, pero de momento no he vuelto a tocar un balón y sí que se echa mucho de menos el volver a respirar el ambiente de equipo y de competición, y ya apetece”, ha concluido con su confesión.