Juanma Cubero: “Lo pasado, pasado está, sólo sirve ganar”

El Deportivo Córdoba inicia el sábado el camino del ascenso a Primera con el partido que disputará en Vista Alegre, a partir de las 18:30, ante a La Algaida. Un encuentro que supone el comienzo del play off previo a la fase final para el conjunto cajista tras la victoria obtenida el pasado fin de semana frente a El Ejido (8-4) y que le sirvió para proclamarse campeón de la liga regular, consiguiendo así el factor campo en esta nueva fase.

El entrenador del Deportivo Córdoba, Juanma Cubero, señala que el último fue un encuentro con muchas ocasiones y goles para ambos equipos, algo que quedó reflejado en el resultado final. "La verdad es que fue un partido un poco alegre, con muchas transiciones y ocasiones de gol. Pero bueno, cuando tuvimos que ponernos el mono de trabajo, lo hicimos”, explica. “Supimos remontar y abrir el marcador con mucha intensidad, pero esperamos que este tipo de partidos no se vuelvan a repetir, sobre todo por los goles en contra, ya que no nos pueden hacer goles tan fácilmente”, recalca a continuación. “Esto debe servirnos de prueba para lo que nos viene ahora, intentando corregir esos errores que tuvimos y que nos costaron goles fáciles", añade.

Con este resultado, los números proclaman al conjunto cajista como el mejor equipo del Grupo III, aunque tal y como confiesa Cubero no ha sido fácil llegar hasta ahí. "Si nos basamos en la clasificación está claro que sí, ya que por puntos hemos sido el mejor equipo, o al menos, el más regular”, indica sobre este hecho. “Si en la primera fase decíamos que era un grupo fácil, los dos primeros equipos somos del Grupo III, lo que también dice mucho de lo que hemos tenido que competir y luchar para conseguir ese primer puesto, que creo que es justo", destaca para valorar el logro.

Ahora, una vez concluida la fase regular, el Deportivo Córdoba afronta esta semana la primera eliminatoria del play off con el único objetivo de conseguir la victoria. "Después de la alegría del campeonato de liga regular afrontamos otro tipo de formato, ya que sólo sirve ganar para pasar la eliminatoria. Sabemos que lo pasado, pasado está y que, aunque nos podemos basar en la experiencia de los diferentes partidos, nosotros tenemos que ganar y pasar la eliminatoria, que es lo que cuenta”, expone el técnico de la escuadra cordobesa. “Vale el 1-0 en el último minuto de penalti, pero sobre todo es importante estar los 40 minutos con intensidad, luchando y compitiendo, para a partir de ahí sacar un buen resultado", concluye en este sentido.

En las últimas dos ocasiones en las que el conjunto cajista y el murciano se vieron las caras, la victoria se decantó de parte de las cordobesas. Sin embargo, Juanma Cubero no quiere confiarse. "Siempre nos fiamos de lo más cercano, aunque si tiramos de hemeroteca no siempre ha sido así. Las cosas van cambiando y el equipo este año ha dado un paso adelante, con resultados positivos frente a equipos con los que antes no se tenían”, apunta. “Es verdad que es un rival que no queríamos porque es peligroso y con gente joven de mucha calidad, pero para lograr un ascenso hay que ganarle a todos los equipos que se pongan por delante y en este caso creo que La Algaida es justo merecedor de ese puesto en el play off", continúa con su exposición.

Por último, el entrenador cordobés cree que su equipo se encuentra ante una ocasión de oro para poner al fútbol sala cordobés donde verdaderamente merece. "Diría mucho de lo que realmente tenemos en Córdoba. Un buen fútbol sala y mucha afición por este deporte, pero sobre todo muchos jugadores y jugadoras con nivel de primera división”, asevera al respecto. “Sólo tenemos que mirar que tenemos diez o doce jugadores -masculinos y femeninos- en Primera y todos los que hemos tenido y tenemos en los últimos años, como Sara Moreno, que está en Orense. Esto demuestra la calidad que tenemos en Córdoba, con jugadoras que tienen que irse fuera para jugar en Primera”, argumenta. “Eso es lo que buscamos, que volvamos a estar donde nos merecemos y, sobre todo, que vamos a contar con una masa social y una afición para estar muchos años ahí arriba", zanja.