El Córdoba Patrimonio quiere recuperar laureles ante Manzanares

Duelo vibrante el que se va a celebrar este próximo sábado (19:30) en Vista Alegre. No es uno cualquiera, ya que el Córdoba Patrimonio de la Humanidad recibe al Quesos Hidalgo Manzanares FS, entidad que no ha parado de crecer desde su llegada a Primera División hace ya una temporada y media. El balance de rendimiento del club manchego ha sido un tanto irregular, con periodos en los que se ha codeado directamente con equipos de play off, aunque recientemente no pasa por su mejor momento y es, ya por números, un adversario directo de los cordobeses por la permanencia. De hecho, los de Juanlu Alonso delimitan las plazas de salvación y solo están tres puntos por encima de los blanquiverdes. De ahí la importancia del choque, pese a que Josan González quiso subrayar que “no es una final”, aunque sí admitió el valor “crucial” del partido. Y más aún porque los suyos juegan como locales.

Josan González: "Es un partido crucial, pero no una final"

Sea como sea, el equipo califa tendrá que volver a lucir su mejor versión para tumbar a un Manzanares al que no le tiene del todo ganada la partida en sus enfrentamientos como rivales de Primera. Bien es cierto que este curso sí logró ganar en suelo manchego en la primera vuelta (2-3), en un partido en el que los cordobeses tuvieron que levantar una primera desventaja. Eso sí, en la temporada 2021-22, la situación fue mucho peor. Pese a que los azulones eran un equipo recién ascendido, consiguieron armar un equipo potente y sacaron un valioso empate en su feudo (3-3), que se rubricó con una clara victoria en Vista Alegre (2-5).

Por tanto, la idea de la entidad califa es volver a lucir la confianza de antaño. En concreto, de la época en la que ambos militaban en Segunda División. En ese entonces, pese a que los cordobeses tenían mucha menos experiencia en la Liga Nacional de Fútbol Sala, su dominio era casi incuestionable. Eso sí, a partir de una caída, ya que el primer enfrentamiento de plata data de la campaña 2017-18, celebrado en el Antonio Caba y en el que el Manzanares venció por un igualado 4-3. No obstante, el equipo dirigido entonces por Maca se desquitó de manera contundente en la vuelta con un 10-1. Un resultado favorable que se iba a replicar también en la 2018-19, y por partida doble, pues el Córdoba Patrimonio venció por 5-0 en su feudo e hizo lo propio también como visitante (2-3).

Recuperar esos laureles será el objetivo más próximo de los de Josan González, que parten con hambre de triunfo. Eso sí, no podrán confiarse en absoluto, ya que los manchegos cuentan con una plantilla de garantías, con futbolistas del nivel del prieguense Rafa López, Raúl Campos, Antoñito, Humberto o Daniel.