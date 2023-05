El Córdoba Patrimonio anuncia siete bajas para la próxima temporada

La desbandada que se esperaba finalmente ha sido confirmada. Era una total incertidumbre saber qué futbolistas no iban a seguir la próxima temporada en el Córdoba Patrimonio de la Humanidad aunque varios jugadores ya habían confirmado en sus redes sociales que el club ya le había comunicado su no continuidad. Sin embargo, el presidente José García Román ya dejó entrever a los micrófonos de La Jugada de Córdoba que no iban a ser pocos los profesionales que no iban a vestir a partir de la temporada que viene la elástica blanquiverde. Aun así, la entidad califal ha confirmado que siete pupilos dirigidos por Josan González se despedirán del Palacio Municipal de los Deportes de Vista Alegre ante el Viña Albali Valdepeñas.

El Córdoba Patrimonio y un último envite para despedirse

En efecto. El Córdoba Patrimonio de la Humanidad ha confirmado estas bajas en un comunicado expuesto en su página web y distribuido a los diferentes medios de comunicación. El club blanquiverde “informa de que siete jugadores de la primera plantilla no continuarán de cara a la temporada 2023-24. Son los casos de Jesús Rodríguez, Cristian Ramos, Jesulito, Miguelín, Saura, Pablo del Moral y Lucas Bolo”. Por tanto, la entidad califal ha anunciado la marcha de la mitad de la primera plantilla que ha disputado una nueva temporada en Primera División, sin contar con la gran participación del equipo filial que también ha dado un salto cualitativo al quedarse a las puertas del play off de ascenso a Segunda División.

Por otro lado, la institución dirigida por José García Román ha agradecido a todos su implicación y ha dado especial énfasis a dos jugadores que han sido un buque insignia en los últimos seis años del Córdoba Patrimonio de la Humanidad. “a entidad les agradece enormemente su profesionalidad y actitud durante el tiempo que han defendido nuestra camiseta, deseándole la mayor de las suertes tanto a nivel personal como profesional. Todos ellos recibirán un reconocimiento en la previa del choque a disputar el sábado en Vista Alegre (18:30 horas) ante el Viña Albali Valdepeñas. Mención especial a Jesús Rodríguez y Cristian Ramos, primer y segundo capitán, respectivamente, y únicos supervivientes de aquella plantilla que logró el ascenso a Primera División en Mengíbar en la campaña 2018/19. Siempre serán parte de nuestra historia”, ha culminado.