Cinco de cinco y a la Copa de Andalucía

La pretemporada continúa su curso y las buenas sensaciones que desprende el conjunto blanquiverde no son mera casualidad. El Córdoba Patrimonio de la Humanidad había conseguido vencer en los cuatro primeros amistosos de la preparación, dos de ellos ante rivales que, a priori, serán muy fuertes el curso que viene en Primera División. Aun así, los resultados ahora mismo son lo de menos, sino que el acumular ritmo competitivo debe proseguir. Por ello, los chicos dirigidos por Josan González viajaban hasta La Salobreja para enfrentarse a un Avanza Jaén FS que, a pesar de estar en sus primeros días de pretemporada, quería agradar a su público en su décimo aniversario y así lo hizo, sobre todo en la primera mitad.

Un encuentro que, a pesar de las dos categorías de diferencia, comenzó de una manera bastante igualada. El Avanza Jaén FS tiene un proyecto deportivo bastante ambicioso y el objetivo no es otro que llegar a la categoría de plata lo antes posible. Para ello, ha confeccionado un grupo bastante sólido esta temporada para competir en Segunda División B y ser uno de los equipos más referentes. De hecho, sus armas están basadas en futbolistas con pasado reciente en Primera División y, por ello, ese primer grado de competitividad hizo que el Córdoba Patrimonio se pusiera manos a la obra para dominar el encuentro en La Salobreja.

Tanto fue así que los chicos dirigidos por Josan González dieron un paso al frente y, primeramente, Mareco avisó con un disparo que obligó al guardameta Manolillo a estirarse de una manera excepcional, aunque el arquero del Avanza Jaén FS no pudo hacer nada al intento exterior de un Sergio que adelantó a los blanquiverdes en territorio rival. Aun así, el Córdoba Patrimonio de la Humanidad no se conformó con este resultado y tanto Joaqui como Rubén Sánchez se encontraron con el palo de la portería rival, mientras que Lucas Perin no estuvo acertado en un mano a mano ante un Manolillo que estaba cuajando una actuación meritoria.

Aun así, la escuadra de Quique García puso en serios aprietos durante una fase en concreto de la primera mitad a un rival de Primera División hasta tal punto de que Aitor se fue de su par con relativa facilidad, dejando al segundo palo para que José Carlos pusiese la igualada nuevamente en el marcador de La Salobreja. Al ver esta sucesión de acciones, Josan González pidió tiempo muerto para aprovechar que el Avanza Jaén FS estaba con cinco faltas y que su equipo despertase de nuevo. De hecho, este empate duró tan solo medio minuto, ya que Lucas Perin consiguió subir el segundo para el Córdoba Patrimonio de la Humanidad antes del paso por vestuarios.

En la reanudación del choque, la igualdad fue más notable sobre el parqué de La Salobreja. El Avanza Jaén FS se quitó ese miedo ante un equipo superior y puso en serios aprietos en el inicio de la segunda mitad a un Córdoba Patrimonio de la Humanidad que se encomendó a Víctor para que la momentánea victoria siguiera comandando el marcador de la pista jienense. Aun así, la pólvora y el domino del conjunto blanquiverde hacía que el temor a un nuevo gol blanquiverde estuviese presente. De hecho, Joaqui y Lucas Perín, este último con un balón al palo, lo intentaron pero sin suerte.

En cambio, fue el conjunto local el que volvió a golpear por medio de una falta directa obra de Bingyoba que fusiló a un Victor que no pudo repeler el disparo del pívot rival. A partir de aquí, el partido ya estaba más abierto que nunca y el Córdoba Patrimonio de la Humanidad volvió a desplegar el portero jugador como ya hizo en encuentros anteriores. Esta opción le dio resultados positivos ante equipos de Primera División y resultó nuevamente positivo ya que Muhammad elevó el tercer tanto al marcador blanquiverde tras un disparo al segundo palo de Arnaldo Báez. Con este gol, el Avanza Jaén FS también atacó de cinco, pero finalmente los califas se llevaron la quinta victoria de la pretemporada.