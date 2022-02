Álex Viana: “Tenemos que mantener lo que hemos hecho bien”

Un momento dulce, aunque la última suspensión puede mermar sus aspiraciones. El Córdoba Patrimonio de la Humanidad sigue vivo en dos competiciones de manera simultánea e incluso podría añadirse una tercera en un plazo corto de tiempo. Los chicos dirigidos por Josan González vencieron al Noia Portus Apostoli y se clasificaron para los cuartos de final de la Copa del Rey, convirtiéndose así en uno de los ocho mejores equipos de la competición copera, aunque sus éxitos no quedan aquí. La entidad califal está luchando por entrar en la próxima edición de la Copa de España por primera vez en su historia, aunque, el aplazamiento ante el Jimbee Cartagena debido a la Covid-19 ha parado su buena dinámica. Aun así, este sábado existe una nueva oportunidad de continuar con la racha positiva y el vestuario blanquiverde lo tiene claro. De hecho, Álex Viana ha explicado que el equipo tiene buenas sensaciones tras las últimas victorias acaecidas.

Por un lado, Viana está en un momento de dulce, logrando aclimatarse al fútbol sala español después de su aventura por diferentes Ligas europeas. El jugador ha entrado en la rotación decisiva del técnico Josan González y ha sido esencial para los últimos triunfos que el Córdoba Patrimonio de la Humanidad ha conseguido tanto en Primera División ante el Viña Albali Valdepeñas como en Copa del Rey frente al Noia Portus Apostoli, donde el equipo blanquiverde ha accedido a los cuartos de final. "Veo al equipo muy confiado, con buenas sensaciones del último partido, unido y tenemos que mantenernos así para mantener la dinámica de victorias".

Entretanto, Álex Viana también se ha referido a su estado personal, el cual ha mejorado exponencialmente desde su llegada en el pasado mercado veraniego. "Me siento bien. He venido jugando bien en los últimos partidos y si el equipo gana, pues te deja aún mejores sensaciones", añade un futbolista que ha recalcado las claves que el Córdoba Patrimonio de la Humanidad debe seguir para mantener ese buen nivel que ha alcanzado en el presente tramo de la temporada regular. "Tenemos que mantener lo que hemos hecho bien y estamos entrenando fuerte para no cometer los pocos errores que hemos hecho en los últimos partidos", culmina.