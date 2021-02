Nahuel y Sidibé ya luchan con la blanquiverde

Los nuevos chicos de la oficina vienen con ganas. Tras un mercado invernal más tranquilo de lo normal debido al Covid-19 y sus consecuencias económicas, el Córdoba volvió en el día de ayer al tramo liguero, aunque no como ellos esperaban. Las urgencias aprietan a un club blanquiverde que volvió a cuajar una mala actuación frente a un Recreativo Granada que jugó gran parte de la segunda mitad con un jugador menos merced a la expulsión de Aranda. Aun así, hubo noticias positivas sobre el césped de El Arcángel. Y es que Nahuel Arroyo y Moussa Sidibé debutaron con la elástica cordobesa. Ambos jugadores entraron en el tramo final de la segunda parte y con un marcador desfavorable para el club califa. Por otro lado, Alberto Ródenas no fue ni convocado y aún no ha gozado de minutos con el resto de sus compañeros sobre el verde.

Unos jugadores que llegaron a la entidad como dos futbolistas importantes para el tramo final del campeonato. Tanto fue así que Pablo Alfaro decidió meter a Nahuel cuando faltaban aún 30 minutos del encuentro. El extremo logró desequilibrar en varias ocasiones a su marca, aunque no llegó con demasiada facilidad a linea de fondo. Aun así, Arroyo logró darle otro aire fresco a una banda que hasta el momento estaba siendo ocupada por un inoperante Carlos Valverde. Mientras tanto, Moussa Sidibé dejó destellos de lo que puede hacer en los siguientes partidos. El ex del Andorra intentó driblar al defensor visitante, pero no tuvo los minutos necesarios para demostrar su calidad individual. Ambos futbolistas ya saben lo que es pisar el césped de El Arcángel y podrían ser de la partida en el encuentro del próximo fin de semana en la Ciudad Deportiva José Ramón Cisneros ante el Sevilla Atlético.

Asimismo, no solo Nahuel y Sidibé tuvieron el lujo de debutar con el Córdoba en Segunda División B. La temporada que está cosechando el filial blanquiverde no está pasando desapercibida para un Pablo Alfaro que decidió convocar a Álex Meléndez por el lesionado Jesús Álvaro. Gracias a esto, el técnico maño tomó la decisión de que el canterano califa se vistiera de corto para sustituir a un Berto Espeso que estaba cuajando una gran actuación ante el Recreativo Granada. Sin embargo, la nota negativa se la lleva Alberto Ródenas. El joven ariete no entró en la convocatoria para este partido y acumula ya dos jornadas sin cosechar minutos. Una situación que recuerda a la de un Alberto Salido que acabó saliendo de la entidad cordobesa sin apenas contar tanto para Pablo Alfaro como para Juan Sabas.

Por otro lado, las tres jornadas sin ganar han hecho que las dudas vuelvan a surgir en la hinchada cordobesista. Los blanquiverdes, tras perder ante el Yeclano Deportivo (1-2) y empatar frente a Betis Deportivo (0-0) y Recreativo Granada (1-1) han visto cómo han salido de los puestos que otorgan sumarse a la lucha por ascender a Segunda División. Aun así, el primer plantel tiene todavía la oportunidad de reengancharse a la pelea visitando el próximo fin de semana al Sevilla Atlético. Un duelo que se cataloga como final debido a la falta de oportunidades que ofrece el formato actual propuesto por la Real Federación Española de Fútbol debido a la actual situación sanitaria. Volver al sendero correcto lo antes posible.