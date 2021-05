Nahuel Arroyo, la agradable excepción

Un oasis dentro de un árido desierto. La temporada del Córdoba CF ha sido catalogada como un auténtico desastre tanto para la directiva como jugadores o afición. El club blanquiverde jugará la próxima campaña en la cuarta categoría del fútbol español, aunque el objetivo era bien distinto. La llegada de Infinity a la cúpula de la entidad califal era ambiciosa, queriendo conseguir ascender a Segunda División por la vía rápida. Debido a ello, la dirección deportiva tenía consigo un gran presupuesto con el fin de armar una plantilla que no ha logrado rendir a su nivel esperado, siendo un equipo muy irregular a lo largo de todo el tramo liguero. Aun así y a pesar de que el mercado invernal fue otra oportunidad desperdiciada, uno de los refuerzos cosechados en el mes de enero sí que se ha ganado el puesto en el carril izquierdo como se esperaba. Y es que Nahuel Arroyo ha demostrado que la confianza mostrada en él por parte del departamento deportivo era más que merecida, convirtiéndose así en una pieza fundamental para Pablo Alfaro y Germán Crespo.

La planificación de la plantilla pareció ser muy buena durante la pretemporada, pero el formato corto de la competición y la veteranía del vestuario han hecho, entre otras muchas cosas, que el equipo no haya rendido al nivel que se esperaba. De hecho, una de las posiciones donde el Córdoba ha tenido un déficit serio a lo largo de toda la temporada ha sido en la banda. A pesar de que todo hacía indicar que había futbolistas más que fiables, los carriles blanquiverdes han ido de más a menos, sobre todo en la primera fase. Con Juan Sabas en el banquillo, la entidad califa jugaba con Alain Oyarzun y Samu Delgado en esta demarcación, siendo el nivel del donostiarra muy por debajo de lo esperado. Y es que el ex de la Real Sociedad llegó a la capital cordobesa con la intención de ser prácticamente indiscutible, pero su poca regularidad tuvo consecuencia, saliendo del club en el mercado invernal. Por su parte, el extremo conquense fue de lo mejor en la primera vuelta del primer equipo, aunque su grave lesión le obligó a dejar su ficha a disposición de la directiva a lo largo de la última ventana de fichajes para que la dirección deportiva pudiese reforzar al plantel con vistas al futuro.

Por otro lado, el resto de jugadores que debían ocupar esta posición tampoco rindieron como se esperaba a pesar de cosechar más de una temporada en el club blanquiverde. Carlos Valverde y Thierry Moutinho han cosechado un rol más de suplente durante gran parte de la primera fase y toda la segunda, siendo dos jugadores que debían haber dado un paso adelante en la entidad califal después de aclimatarse tanto al equipo como a la ciudad. Sin embargo, esto no ha llegado y han sido dos de las mayores decepciones de este curso regular. Mientras tanto, el mercado invernal dejó una de cal y otra de arena para la dirección deportiva en esta demarcación. Moussa Sidibé llegó de la SD Ponferradina -club que actualmente compite en Segunda División- para ser el titular indiscutible en el Córdoba CF. Sin embargo, el extremo no ha podido mostrar su regularidad y no ha cogido el papel protagonista que debería haber tomado en su llegada desde el mes de enero.

Aun así, hay un jugador que definitivamente ha rendido a un gran nivel en el poco tiempo que ha podido defender la elástica blanquiverde durante la presente temporada. Nahuel Arroyo llegó a la entidad califal el pasado mercado invernal con la intención de reforzar la banda izquierda y ha cuajado un papel importante tanto para Pablo Alfaro como Germán Crespo. Y es que el jugador catalán ha sido titular indiscutible, cosechando 922 minutos en 12 partidos disputados, 11 de ellos como titular y aportando un gol desde segunda línea. Este rendimiento le ha valido para ser una de las piezas más fundamentales en el fracaso de campaña que ha realizado el Córdoba CF, aunque su futuro sigue siendo una incertidumbre. A pesar de que tiene contrato hasta 2023 con opción a uno más, los colores que defienda Arroyo a partir del próximo curso podrían ser otros debido al descenso del club ribereño a la cuarta categoría del fútbol español.