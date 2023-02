Germán Crespo otorga dos días de descanso en busca del reseteo

Pausa necesaria. Parar para poder coger fuerzas y, sobre todo, pensar en frío. La derrota del pasado fin de semana supuso un jarro helado para el Córdoba CF, que volvió a tropezar en El Arcángel, en una cita que se había marcado en rojo. El Real Madrid Castilla hizo escala en la ciudad, en un choque cuyos condicionantes no hacían más que beneficiar a la escuadra blanquiverde. Sobre el papel. Era un duelo directo en la parte alta y la afición respondió agotando las entradas disponibles. La mejor asistencia de público de toda la temporada y frente a un cuadro madridista que contaba con las ausencias de buena parte de sus titulares. Y pese todo ello, el conjunto califa no pudo sacar nada positivo, después de un flojo arranque de partido en el que rápidamente se vio dos goles por detrás. Y ya no pudo remontar.

En este sentido, la crisis de resultados sigue afectando notablemente al equipo, y es por ello que Germán Crespo, más cuestionado que nunca por diversos sectores de la hinchada, ha decidido otorgar dos días de descanso a la plantilla, que son tres al contar la jornada del domingo. De este modo se ha iniciado la semana para la escuadra cordobesista, que no regresará al trabajo hasta el próximo miércoles. Así lo ha detallado el propio club en la planificación semanal compartida en redes sociales.

Según se expone, la plantilla del Córdoba CF volverá a los entrenamientos, como se ha dicho, el miércoles, con una sesión práctica matinal en la Ciudad Deportiva; el jueves, los de Crespo se ejercitarán en el estadio, mientras que la semana se culminará el viernes y el sábado de nuevo en la instalación del Camino de Carbonell. Todo ello antes de emprender rumbo el domingo hacia Madrid, concreto, hacia Fuenlabrada, donde los califas disputarán una contienda que se presenta igualmente decisiva, ya no solo a nivel deportivo, sino también psicológico.