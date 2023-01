Germán Crespo: “Es el momento de estar más juntos que nunca”

La dinámica negativa sigue afectando severamente al Córdoba CF, que este domingo ha caído en El Arcángel en su enfrentamiento frente al Celta B, en un encuentro en el que los blanquiverdes se vieron muy pronto por detrás y ya no supieron reaccionar. “Hemos entrado en una dinámica negativa, y cuando estás ahí y te viene un rival como el Celta de Vigo, con un equipo que ya hemos visto la calidad que tiene, y se encuentran con un gol tempranero, eso hace que tengas duda en el juego”, ha reconocido Germán Crespo en sala de prensa, subrayando además que no han sabido leer “bien los primeros minutos”, pues “entre líneas sabíamos que eran fuertes y ahí nos han superado”.

Más que una decepción

Más

Además, indica que “físicamente no es problema”. Y es que “con el 0-2, el equipo ha estado con muchas dudas con balón” y “no hemos sido el equipo que hemos sido en otras ocasiones”. Por tanto, la sensación que queda es que ha sido el peor choque desde que el granadino se sienta en el banquillo cordobesista, “sobre todo porque no hemos generado ocasiones claras. Ha habido partidos donde no hemos estado tan acertados, pero sí se han generado ocasiones”, añade.

Al ser preguntado sobre los dos debutantes, Crespo ha hecho hincapié en que “siempre es complicado debutar y más con la dinámica que trae el equipo”. En concreto, “Canario ha tenido que salir de titular porque en banda no podíamos contar con Simo” y “ponerse el resultado como se ha puesto crea esa dificultad añadida”, al tiempo que “Armando nos ha dado algo más por dentro, pero es complicado también para él por cómo estaba el resultado y con el rival atrás”.

Sea como sea, el técnico recalca que no se pueden “venir abajo tan pronto”. Es más, él se encuentra “con ánimos”, ya que “todos los equipos estamos expuestos a una racha mala” y “es el momento de estar más juntos que nunca. Tengo plena confianza en este equipo”, recordando a su vez que “a falta de resultados, seguimos estando ahí arriba, sacándole una distancia importante al corte de play off”.

Sin duda, uno de los grandes problemas actualmente es la falta de gol, ya que el Córdoba acumula tres partidos sin ver portería. En este sentido, “el día de la Balona, con un jugador menos, se generaron muchas ocasiones, se podía haber ganado, y me preocupa más eso, que no se genera, sobre todo en estos dos últimos partidos”, admite Crespo, que también ha sido preguntado por lo que resta de mercado. “Hasta el martes se va a estar viendo lo que puede salir, pero siempre que sean jugadores que van a dar un salto de calidad o van a mejorar a los que se han ido”, por lo que a día de hoy “tenemos lo que tenemos y si en estas 48 horas encuentran algo que venga para sumar, nos va a venir bien”. Además, subraya que le hubiese gustado “sacar un jugador más ofensivo, pero los dos últimos cambios han sido los laterales, porque no teníamos al no estar Simo, Caballero, Willy lesionado. Entonces esas posibles variantes ofensivas no las teníamos”.

Finalmente, el preparador granadino expone se está viendo que “es muy difícil ganar” y que “todavía quedan muchos partidos. Cuando vienes ganar y ganar todo es bonito, peor ahora son momentos complicados y no nos podemos quedar ahí”.