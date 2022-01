Fuentes, la última revolución ofensiva del Córdoba CF

Es indiscutible que el Córdoba CF cuenta con la mejor artillería en ataque de toda la Segunda RFEF. Incluso de la Primera RFEF. No hay otro club entre ambas categorías que ni se acerque al enorme rendimiento mostrado hasta la fecha por los pupilos de Germán Crespo. En total, son 52 las dianas convertidas por los blanquiverdes, con una diferencia favorable de 40 con respecto a los encajados. Unos números brutales que hablan por sí mismos de una solvencia ofensiva al alcance de muy pocos. De hecho, en lo que se refiere al pichichi del Grupo IV, la cuestión es plenamente cordobesista, pues los cuatro primeros de la tabla permanecen a la disciplina califa. Por todos es conocido que el más destacado en ese apartado sigue siendo Willy, gracias al sobresaliente rendimiento que tuvo en el arranque de competición, y que parece haber recuperado recientemente. Sin embargo, si hay un futbolista que destaca a día de hoy en dicho apartado ese es Adrián Fuentes, el cual se ha erigido como el gran referente en ataque actual del plantel cordobesista.

Las estadísticas hablan por sí mismas y los números establecen que el delantero ha visto puerta hasta en nueve ocasiones en lo que va de competición, cuatro de ellas en el arranque de este 2022. Así es, Fuentes ha marcado en los tres compromisos más recientes del Córdoba, siendo actor fundamental en las últimas goleadas del equipo. Su buena dinámica comenzó en el inicio del nuevo año. Apenas 22 minutos disputó en el choque frente al Vélez, aunque le valieron para dejar prácticamente sellada la victoria a favor de su equipo, anotando el 3-0 en el 75'. Una semana después se hizo con la titularidad y la aprovechó a la perfección, firmando dos tantos contra el Xerez Deportivo. Y el cierre del mes de enero no ha podido ser mejor, de nuevo en el once de inicio contra el Cádiz B y apuntándose, otra vez, el 0-3. Una cuenta particular que ya suma nueve dianas, lo cual le ha valido para activar una de las clausulas presentes en su contrato y que le vinculan con el Córdoba hasta 2023.

Así lo ha adelantado @canblanquiverde, pese a que aún no hay confirmación oficial por parte del club. Según la información de dicho perfil, el jugador habría sellado su renovación automática hace algunas semanas, ya que una de dichas clausulas por objetivos contemplaba superar la decena entre goles y asistencias. Y de momento, como se ha dicho, suma diez tantos, además de cuatro pases de gol. Por tanto, esta prolongación contractual se uniría a las ya anunciadas de Simo y José Ruiz. En el primer caso, mejorada incluso hasta 2024, al tiempo que el segundo renovó antes de cumplir los objetivos de su contrato.

De este modo, Fuentes se ha convertido en la última revolución ofensiva del Córdoba CF. Un jugador que ha ido ganando peso con el paso de las semanas. De hecho, entre septiembre y diciembre disputó apenas 242 minutos en liga, mientras que este primer mes del 2022 ya acumula 188 en apenas tres compromisos. A base de empeño, esfuerzo y rendimiento se ha ganado ser ya uno de los más utilizados por Germán Crespo, acercándose poco a poco a la barrera de los 1.000 minutos, la cual solo han superado siete jugadores del plantel.