El Córdoba CF mantiene la ambición

Una nueva oportunidad para terminar otra jornada comandando la tabla clasificatoria del Grupo I. El Córdoba CF está inmerso en una racha increíble merced a ese empate ante el Racing de Ferrol -siendo el único equipo que ha puntuado en A Malata esta temporada por el momento- que se hizo bueno con la victoria de la semana pasada frente al CF Talavera. Gracias a esta serie de resultados, la entidad blanquiverde había escalado nuevamente al primer escalón de la clasificación y ahora le tocaba defender el liderato, aunque no lo iba a tener tan sencillo. La AD Ceuta recibía en el Estadio Alfonso Murube a un cuadro califa que desde el primer momento contempló la dureza que entrañaba el choque.

Al que le pareciese fácil el encuentro ya pudo ver en los instantes iniciales que no iba a ser así. Un duelo que comenzó con una AD Ceuta muy intensa, queriendo desplegar su juego desde cero y sin dejar que el Córdoba CF hilvanase jugada tranquilamente. De hecho, esta insistencia hizo que Pablo estuviese a punto de aprovechar un mal despeje de Gudelj para plantarse solo ante la meta de Carlos Marín, aunque un nuevo error en el control hizo que el cuadro caballa no viese inaugurado el marcador. Por su parte, el conjunto blanquiverde, viendo que no podía llegar a área rival elaborando su juego, quiso aprovechar la velocidad que cosecha al contragolpe y De las Cuevas lo intentó por primera vez en el duelo tras una buena transición rápida, pero su disparo se marchó por encima del arco ceutí.

Sin embargo, los chicos dirigidos por José Juan Romero iban a gozar de la oportunidad más clara de la primera parte, de largo. En una buena jugada por banda, el cuadro caballa logró un gran pase al segundo palo en el que Ñito González remató y, cuando todo el Alfonso Murube estaba celebrando el tanto inicial, Gudelj salvó sobre la línea de cal, mientras que los jugadores ceutíes reclamaban ese posible gol fantasma que negó categóricamente el colegiado. A partir de este acercamiento, el Córdoba CF quiso manejar aún más el esférico para que este tipo de ocasiones al contragolpe no volviesen a existir, aunque sin dejar el punto de mira en la portería contraria.

De hecho, no fueron pocos las oportunidades que los pupilos de Germán Crespo tuvieron a lo largo de la primera mitad, aunque sin poner en excesivos aprietos al guardameta Gato. El ataque blanquiverde estaba comandado por un Simo que volvió a tener confianza en ese uno para uno que tantas alegrías le ha dado a la afición cordobesista en el pasado y que había perdido en los últimos encuentros, al mismo tiempo que Sergio Benito lo intentaba de una u otra forma, pero sin protagonismo en las ofensivas visitantes. Con esto, ambas escuadras se fueron al paso por vestuarios esperando que la segunda mitad deparase un resultado positivo.

En la vuelta al césped del Alfonso Murube, el técnico blanquiverde movió al banquillo y dejó un cambio más que sorprendente. Cristian Delgado debutó esta temporada en detrimento de un Álex Bernal que aprovechó la baja de Javi Flores para sumar una nueva titularidad a su cuenta particular. Entretanto, Willy Ledesma sustituyó a Sergio Benito en busca de darle más frescura al ataque blanquiverde. A pesar de estas permutas, el duelo se volvió más reñido que nunca, siendo el Córdoba CF el que dominaba el balón, mientras que la AD Ceuta esperaba con líneas juntas atrás en busca de un contragolpe efectivo.

Esta tendencia ofensiva de los visitantes tuvo su premio en forma de acercamiento peligroso, con un Adrián Fuentes imperial en banda izquierda que se fue de hasta dos jugadores y poniendo un centro medio para un Willy Ledesma que, con todo a favor, se durmió y la defensa ceutí sacó en última instancia. Esta ocasión parecía que iba a ser una tónica habitual en los siguientes minutos, pero nada más lejos de la realidad. Liberto tuvo hasta dos ocasiones muy claras para adelantar a los locales. En cambio y cuando mejor estaba la AD Ceuta en esta segunda mitad, el Córdoba CF despertó en la jugada inmediatamente posterior. Kike Márquez se inventó un auténtico golazo desde la medialuna del área y su disparo se coló por toda la escuadra del guardameta Gato, dejando fría a toda la afición del Murube.

Con el gol, el guion se le esclareció a un cuadro blanquiverde que no estaba desplegando un grandísimo fútbol, pero que su pegada volvió a desestabilizar a un rival que se puso nervioso al ponerse por detrás en el electrónico. Tanto fue así que el local Alain vio la tarjeta roja directa después de una entrada dura y a destiempo hacia Kike Márquez, dejando el partido aún más encarrilado a un Córdoba CF que sentenció el duelo a través de una grandísima actuación individual de Adrián Fuentes, haciendo inútil esa respuesta caballa después del tanto de Liberto en el descuento. Con este 1-2, el choque llegó a su fin y los de Germán Crespo vuelven a comandar la primera posición del Grupo I de Primera RFEF.