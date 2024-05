El Ángel Ximénez despeja dudas y seguirá siendo de Liga ASOBAL

Partido trascendental para el futuro más inmediato del Ángel Ximénez Puente Genil. La escuadra dirigida por Paco Bustos se jugaba su permanencia, por una temporada más, para tratar así de lograr el duodécimo año consecutivo en la Liga Plenitude ASOBAL. Eso sí, aunque la posibilidad estaba ahí, el descenso directo ya estaba evitado de forma matemática por parte de los pontanos, aunque esa posición de play out se había acercado peligrosamente con la mala dinámica del Ángel Ximénez, y la reacción en forma de resultados de Frigoríficos del Morrazo. Así, a los de Paco Bustos les valía con un empate ante Blendio Sinfín para zanjar esta cuestión.

Dicho y hecho. La escuadra de Puente Genil saltó al Pabellón La Albericia de Santander con la firme intención de sentenciar, cuanto antes, el partido. Rápidamente lograron una ventaja de tres tantos gracias a un fulgurante inicio, aunque Blendio Sinfín contestaría con la misma intensidad empatando el partido al minuto 5 de juego (3-3). Comenzó entonces un intercambio de golpes entre ambos equipos, con ventajas mínimas, dando lugar a una igualdad que solo se rompería con la descalificación de Luís Plá cuando el minutero sobrepasaba el minuto 17 de partido (9-9).

Esta acción haría que la balanza volviese a inclinarse a favor del Ángel Ximénez. Unos grandes minutos pontanos darían como resultado un buen parcial (2-6) que le daría una gran ventaja, cerrando así la primera parte con cinco tantos de ventaja (13-18). Esta ventaja se mantendría durante los primeros compases de la segunda mitad, en las que los pontanos administrarían su ventaja para seguir por delante en el marcador e, incluso, aumentar la ventaja para la tranquilidad de la hinchada de Puente Genil.

De esta manera, cuando faltaban 15 minutos para el final, el Ángel Ximénez vencía de siete y todo parecía encaminado. Y así fue. No hubo sobresaltos para los de Paco Bustos, que cerraron el partido con un amplio marcador de 27-35, con un Boskos estelar que se convirtió en el máximo anotador con 9 tantos, así como con las despedidas de Márcio Silva, Arsenashvili (5 goles), Tincho Jung (6 tantos) y Luisfe Reina. Así, pese a la reacción in extremis de Frigoríficos del Morrazo, serán finalmente los de Cangas los que disputen el play out, tras las victorias de REBI BM Cuenca y Ángel Ximénez Puente Genil.