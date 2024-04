El Ángel Ximénez cae por la mínima en Cuenca

Un partido que le permitía respirar tranquilo o incluso meterse en la pelea por un hipotético play out que aún quedaría lejos, pero que podría ser una realidad si la racha negativa seguía estando presente. Y es que el Ángel Ximénez de Puente Genil volvía al tramo liguero después de caer a las puertas de la Final a 8 de la Copa del Rey ante un equipo de inferior categoría, por lo que la dinámica de derrotas donde tan solo ha ganado un partido de los últimos cuatro en la Liga ASOBAL sobrevolaba el ambiente. En la actualidad, los chicos dirigidos por Paco Bustos querían dar un golpe encima de la mesa y para ello visitaban el Pabellón Municipal El Sargal para enfrentarse al mítico Ciudad Encantada REBI Cuenca que a día de hoy está en horas bajas.

De hecho, el cuadro conquense necesitaba de manera urgente la victoria si no quería que el Frigoríficos del Morrazo Cangas le igualase en puntos y así estuviese de lleno en la pelea por el play out para no descender a División de Honor Plata. Es por ello que el Ciudad Encantada REBI Cuenca salió con una marcha más que el conjunto cordobés, logrando una distancia de hasta tres goles. Sin embargo, el Ángel Ximénez de Puente Genil quería ahondar en esa racha negativa de su rival y sacar la cabeza de la suya, consiguiendo igualar la renta antes de que la bocina del Pabellón Municipal El Sargal decretase el final de la primera mitad.

La reanudación dejó un encuentro mucho más parejo, sin tener tramos para unos ni para otros, a excepción de unos cinco minutos iniciales donde el Ciudad Encantada REBI Cuenca logró de nuevo una renta de tres tantos que pronto desactivó el cuadro visitante. A partir de aquí, la igualada se mantuvo como tónica principal, con ambas escuadras poniéndose por delante cada cierto momento, pero sin marcharse en el marcador, haciendo que el tramo final fuese apasionante. Ahí, el plantel conquense se llevó el gato al agua frente a un Ángel Ximénez de Puente Genil que vuelve a caer, cosechando cuatro derrotas en los últimos cinco partidos, con eliminación en la Copa del Rey incluida.