Carmen Avilés vuelve a reencontrarse con España

La cordobesa Carmen Avilés seguirá sumando experiencia internacional. La progresión de la joven atleta sigue al alza, y cada vez es más imprescindible para los intereses del combinado nacional. En este sentido, la Real Federación Española de Atletismo ha dado a conocer el listado de deportistas que participarán en el Iberoamericano, al que España regresa cuatro años después y, además, lo hace de una forma muy especial, ya que será la quinta ocasión en 19 ediciones que el campeonato se celebre en España. En concreto, Alicante será la sede de un evento que tendrá lugar del 20 al 22 de mayo en La Nucía (pruebas de pista) y Torrevieja (medio maratón), y será el primer termómetro para medir el nivel español en un 2022 repleto de grandes citas: el Mundial de Oregón, el Europeo de Múnich, el Mundial sub 20 de Cali y el Europeo sub 18 de Jerusalén.

Un total de 70 atletas, 33 mujeres y 37 hombres, han sido seleccionados tras cumplir los criterios establecidos por el seleccionador José Peiró y la Dirección Deportiva de la RFEA, y entre los mismos se encuentra Carmen Avilés, incluida en el equipo femenino del 4x400 junto a Sara Gallego, Ángela García, Eva Santidrián y Berta Segura. Se trata del equipo más numeroso desde San Fernando 2010 y el cuarto con más atletas de toda la historia tras Huelva 2004 (84), San Fernando 2010 (82) y Sevilla 1992 (74).

Avilés sobresale como una de las nueve medallistas de los últimos Europeos sub 20 y sub 23 presentes en la lista. En concreto, la cordobesa formó parte de la medalla de plata continental sub 20 en el 4x400. Asimismo, entre los 70 convocados para el Iberoamericano figuran 27 líderes españoles de 2022 y los vigentes plusmarquistas nacionales absolutos al aire libre de 400 metros vallas (Sara Gallego), peso (Belén Toimil), martillo (Laura Redondo) y 4x100 metros femeninos (Maribel Pérez y Paula Sevilla); y de 110 metros vallas (Orlando Ortega), martillo (Javier Cienfuegos) y 4x400 metros (Samuel García y Óscar Husillos).

En la última edición del Iberoamericano, celebrada en Trujillo (Perú) en 2018, España ganó 18 medallas (cinco oros, seis platas y siete bronces), mientras que el récord se mantiene vigente desde Manaos 1990 con 42 medallas (14 oros, 19 platas y 9 bronces).