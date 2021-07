Priego de Córdoba acoge el espectácuo 'El violinista rebelde', de Strad, dentro de la Red Andaluza de Teatros

El recinto ferial de Priego de Córdoba (Córdoba) será el escenario este jueves, a las 20,30 horas y con acceso gratuito, del concierto del espectáculo 'El violinista rebelde' de Strad. El espectáculo ha sido programado por la Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico a través de la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales, concretamente dentro del programa Red Andaluza de Teatros Públicos que lleva las artes escénicas por todos los municipios de la comunidad.

Según ha indicado la Administración autonómica en una nota, 'El violinista rebelde' es un concierto único que combina música de cine, bandas sonoras y temas propios, todo ello con una asombrosa y potente puesta en escena. Los asistentes podrán disfrutar de canciones como 'Mamma mia', de Abba; 'You are the one that I want', de Grease; 'Danza Cale', de Jorge Guillén Strad; 'Piratas del caribe', de Hans Zimmer; 'El toro Ferdinando para violín y narrador', de Alain Ridout, y la canción popular 'Bella Ciao', entre otras.

Strad está formado por cinco músicos, que tendrán como capitán de batalla al músico Jorge Guillén, violinista principal durante numerosos años de las diferentes agrupaciones de Ara Malikian.

Esta formación cuenta con más de un centenar de conciertos en su primera gira, que ha conquistado a la crítica y al público, y colgando el cartel de 'Entradas Agotadas' una y otra vez. Strad 'El violinista Rebelde', o lo que es lo mismo el violinista español Jorge Guillén, considerado como uno de los violinistas más virtuosos del momento, nos presenta junto a su banda este nuevo espectáculo, que fusiona temas propios con clásicos del rock, canciones de cine, pop y música clásica. Un trabajo que derrocha ilusión, talento y energía.