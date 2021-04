La pandemia deja a Córdoba sin Noche Blanca por segundo año consecutivo

Córdoba no celebrará este año tampoco la Noche Blanca del Flamenco, la gran cita de los cordobeses con el arte jondo. Según ha podido saber este periódico, el formato de este evento, que programa conciertos al aire libre, diseminados por toda la ciudad y difíciles de perimetrar, es incompatible con las medidas de contención del coronavirus, por lo que se ha optado por aplazarlo por segundo año consecutivo.

Esta cita, que siempre se celebra en junio, coincidiendo con el inicio del periodo estival, se quedó parada en su duodécima edición. Para el que no lo recuerde, aquel fue el año en el que el cartel lo capitalizó la artista catalana Rosalía, que ofreció un concierto con un impresionante despliegue de medios y con el aforo completísimo en la plaza de Toros de Córdoba, algo que hoy sería impensable.

El año pasado, la pandemia llevó al Ayuntamiento a suspender la celebración de esta cita flamenca. A cambio, la Delegación de Cultura del Ayuntamiento programó un ciclo de conciertos flamencos en agosto con un criterio artístico altísimo. Aquella iniciativa que vino a suplir la ausencia de La Noche Blanca se llamó Noches Flamencas en el Alcázar.

Este año, se va a reeditar este ciclo, dado que parece más seguro programar con un formato de conciertos flamencos en este espacio. Además, la Delegación de Cultura ha añadido otro espacio para organizar noches de flamenco: el Cine de Verano Fuenseca.

A falta de conocer la fecha y el cartel, también se sabe que estos conciertos no tendrán lugar en junio, sino que, al igual que ocurrió el año anterior, se celebrarán bien entrado el verano. Se prevé que los espectáculos del ciclo sean gratuitos, y se gestionen a través de la web de citaprevia del Ayuntamiento.

