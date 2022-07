John Scofield regresa este miércoles al Festival de la Guitarra para presentar 'Yankee Go Home'

La banda liderada por Scofield llega este miércoles al Festival de la Guitarra de Córdoba para presentar su último trabajo Yankee Go Home, en el Gran Teatro en la tarde del martes 5 de julio (20:30 horas). El grupo toca roots-rock-jazz, si bien el propio guitarrista asegura que es difícil definir el estilo de música que podrán escuchar los espectadores. El objetivo del concierto es abarcar los grandes éxitos estadounidenses de rock, folk y jazz, junto a otros originales escritos por el propio Scofield.

Yankee Go Home! es para Scofield “una obra de teatro en la que los yankees recuperamos la música de nuestro país”. El incombustible John Scofield presenta así su último trabajo, con el que está “reconectando” con sus raíces de adolescente, “basadas en el rock n’ roll” pero “coloreadas” por sus 50 años dedicados al jazz.

La banda está formada por Jon Cowherd (teclista de Brian Blade Fellowshi y Cassandra Wilson, entre otros); Vicente Archer (bajista de Robert Glasper, Louis Hayes y Scofield Combo 66, etc.) y Josh Dion (batería). “Estos músicos son notablemente versátiles, y juntos estamos explorando el rock, el funk, el country o el jazz; lo estamos pasando de maravilla. Estoy entusiasmado con esta colaboración”, explica Scofield.

Y para que los espectadores se hagan una idea de qué podrán escuchar en el Gran Teatro, entre los temas seleccionados están Old Man (Neil Young), Wichita Lineman (Jimmy Webb), The creator has a master plan (Pharoah Sanders), Uncle John's Band (Grateful Dead), Jesus Children (Stevie Wonder) o Somewhere (Leonard Bernstein). Todo ello sin olvidar los nuevos temas de Scofield, que también serán parte protagonista del concierto.

Eos Guitar Quartet: Tributo a Paco de Lucía Teatro Góngora (20:30 horas)

En 1988, los guitarristas Marcel Ege, Martin Pirktl, David Sautter y Michael Winkler formaron Eos Guitar Quartet en Zürich (Suiza). El nombre de Eos surge en homenaje a la diosa griega del amanecer. En 2013, Martin Pirktl dejó el cuarteto y le sustituyó el guitarrista argentino Julio Azcano. Siempre muy presente en la escena guitarrística suiza, el Eos Guitar Quartet organiza además eventos como el festival InGuitar en Winterthur y Zürich.

Su excelente acogida internacional, marcada por ser una de las pocas formaciones de este estilo, ha llevado al Eos a ofrecer conciertos desde Córdoba hasta La Habana o Moscú, destacando una extensa gira por China en 2015. Hasta ahora, el cuarteto ha publicado ocho álbumes. La lista de personalidades musicales notables que han dedicado obras al Eos Guitar Quartet es muy extensa. Entre ellos, destacan Sergio Assad, Leo Brouwer, Roland Dyens, Fred Frith, Egberto Gismonti, John McLaughlin, Wolfgang Muthspiel, Máximo Diego Pujol, José Antonio Rodríguez, Mike Stern, Ralph Towner o el propio Paco de Lucía. De hecho, su concierto del miércoles, 6 de julio, en el Teatro Góngora (20:30 horas) estará dedicado a Paco de Lucía bajo el título de “El alma de Paco”.

Ocho años después de su muerte, Paco de Lucía se ha convertido en el foco del nuevo CD de este elenco. Para los cuatro guitarristas, su música, su fuerza innovadora y el contacto personal que tuvieron con él fueron una fuente de inspiración constante. Como expresión de esta gran admiración, el Eos Guitar Quartet solicitó a los compositores Leo Brouwer, John McLaughlin y José Antonio Rodríguez que escribiesen obras para el cuarteto bajo el lema “Homenaje a Paco de Lucía”. El resultado son partituras que enriquecen de manera sobresaliente el repertorio para cuarteto de guitarra.

“El quejío del poeta duende”, de Leo Brouwer; “El alma de Paco”, de José Antonio Rodríguez y “Soñando con el sonido”, de John McLaughlin son las tres obras que sonarán en el concierto fruto de este encargo. El Eos Guitar Quartet también interpreta en su actuación composiciones originales de Marcel Ege y David Sautter, así como tres danzas de Manuel de Falla. La voz de la legendaria cantaora Carmen Linares y el sutil acompañamiento del percusionista Ricardo Espinosa añaden una dimensión especial al CD. De hecho, el propio Espinosa será el artista invitado al concierto de Córdoba.

Orquesta de Córdoba, Ricardo Gallén, Joaquín Clerch Patio de los Naranjos (Mezquita-Catedral) (22:00 horas)

Los guitarristas Joaquín Clerch y Ricardo Gallén, acompañados por la Orquesta de Córdoba, bajo dirección de Carlos Domínguez-Nieto, serán los protagonistas del concierto “La noche de la guitarra”, que tiene lugar el miércoles, 6 de julio, a las 22:00 horas en el Patio de los Naranjos, de la Mezquita-Catedral. Las invitaciones para este concierto ya están agotadas.

En la primera parte, Ricardo Gallén interpreta junto a la orquesta el “Concierto nº1 en Re Mayor para guitarra op.99” de Mario Castelnuovo-Tedesco. Este concierto, según Andrés Segovia, guitarrista a quien fue dedicado, es uno de los conciertos más completos de guitarra y orquesta por sus exigencias técnicas y su calidad musical. También porque es una de las obras obligadas para el repertorio guitarrístico y porque fue uno de los primeros conciertos para guitarra y orquesta escritos en el siglo XX, junto al “Concierto de Aranjuez” de Joaquín Rodrigo.

Tras Gallén, Joaquín Clerch y la orquesta de Córdoba interpretan “Concierto del sur” del mexicano Manuel Ponce. Esta obra también fue escrita para el maestro Andrés Segovia, que la estrenaría en 1941. Ponce y Segovia cultivaron una buena amistad desde que se conocieron en París en 1926. Desde esa época, Segovia le había sugerido componer una obra para guitarra y orquesta. Los temas de la obra nacieron de forma previa, pero proyectos de ambos músicos interrumpieron el proceso.

Poco antes que Ponce, Castelnuovo-Tedesco compuso para Segovia el “Concierto nº1 en Re Mayor para guitarra op.99”. Ponce dirigió el estreno de esta pieza en México, con Segovia como solista, y quizás ese fue el acontecimiento decisivo para que Ponce decidiera terminar de componer su propio concierto. Tras esta obra habrá un descanso. En la segunda parte, Ricardo Gallén y Joaquín Clerch interpretarán a dúo el “Concierto madrigal para dos guitarras y orquesta” de Joaquín Rodrigo.