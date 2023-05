Estefanía Cabello gana el Premio Carmen Conde de Poesía

La escritora cordobesa Estefanía Cabello ha ganado el 40 Premio Carmen Conde de Poesía para mujeres con su libro Muchacha con mirlo en las manos, que publicará Ediciones Torremozas.

El fallo del jurado, compuesto por María del Pilar Palomo, catedrática emérita de Literatura de la Universidad Complutense; José Manuel Lucía Megías, catedrático de Filología Románica en la Universidad Complutense y Marta Porpetta, editora, ha sido por unanimidad, y se ha escogido el poemario de Cabello entre 170 obras.

Estefanía Cabello (La Carlota, Córdoba, 1993) es escritora y activista cultural. Actualmente realiza la tesis doctoral internacional en Literatura Española (U. Córdoba / U. de Éxeter). Sus dos líneas de investigación fundamentales son recepción de la tradición clásica en poesía contemporánea y mujeres escritoras del siglo XIX. Ha recibido el premio María Zambrano al mejor trabajo de investigación (2021) y en 2022 le otorgan la beca Yuste-Consejo de Europa, que otorgan a diez investigadores europeos, por la realización de su tesis doctoral. Ha trabajado en diferentes instituciones vinculadas al mundo de la cultura y de las letras. Aparece en numerosas revistas y antologías, y ha participado en diversos festivales internacionales como autora invitada.

Ha publicado los libros de poesía 13 segundos para escapar (Premio Gloria Fuertes Poesía, Torremozas, 2017); La teoría de los autómatas (Hiperión, 2018); El cielo roto de Shanghái (Bartleby, 2022) y el libro de relatos Quienes llegaron (Cántico, 2023).

