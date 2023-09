'Soy tóxica': el club de las monologuistas llega a Córdoba

“¡Nosotras sabemos lo que tú necesitas!”. Así se presenta Soy tóxica, que el próximo viernes 6 de octubre a las 20:30 actuarán en el Teatro Avanti de Córdoba. “Prepárate para reír, disfrutar, liberarte y vivir una experiencia única y diferente. Un planazo para animar tu tarde; un espectáculo de monólogos y música, de una hora y media de duración, con tres cómicas que van a interactuar contigo”, aventura esta compañía.

Tres mujeres, tres tóxicas y tres monologuistas. Noa Sánchez es la tóxica nivel diosa y se encargará de presentar este show tan único y tóxico. Yolanda Mora es la tóxica madura, con toda la experiencia y el currículum de una tóxica de alto standing. Victoria Santos es la tóxica latina, se las sabe todas: el porqué, el cuándo y el dónde.

“¿Eres tímid@? Pues quizás sea el momento de olvidarte de complejos y animarte a un espectáculo donde la acción va más allá del escenario. Romper tópicos - o jugar con ellos- en esa fina línea que tanto molesta a lo políticamente correcto. El humor como método de asimilar nuestros prejuicios”, insisten.

Este evento está promovido por la compañía SH LIVE, que insiste en la necesidad de crear en la ciudad una oferta cultural lo suficientemente variada que nos ayude a poner Córdoba en el mapa; “y para ello, nunca unos mejores cómplices que Teatro Avanti, siempre con una programación diversa y una cuidada producción”, concluyen.

