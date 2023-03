El coreógrafo Guillermo Weickert será reconocido en la Feria de Artes Escénicas de Andalucía

El coreógrafo y creador Guillermo Weickert recibirá el Premio Salvador Távora a la trayectoria profesional de la 40 edición de Palma Feria de Artes Escénicas de Andalucía, que se celebrará en la primera semana de julio en la localidad cordobesa de Palma del Río.

Tal y como ha indicado la organización de la feria en una nota, Guillermo Weickert es coreógrafo, director de escena, intérprete y docente de danza contemporánea con una dilatada trayectoria profesional marcada por una profunda y apasionada curiosidad por el potencial de la creación escénica como bien cultural y herramienta de transformación social.

Weickert se encuentra “en un momento de plenitud y productividad excelente, donde sus años de experiencia comienzan a revertir en los proyectos en los que se involucra, hechos por el que se ha hecho merecedor del Premio Salvador Távora”, según ha señalado la organización.

Formado como actor en el Instituto del Teatro de Sevilla y como bailarín en el Centro Andaluz de Danza, se especializa como intérprete creador en los Talleres de Creación Coreográfica de la Junta de Andalucía y posteriormente, becado también por la Junta de Andalucía en la compañía Metros que dirige Ramón Oller en Barcelona. En su trayectoria destaca también su faceta como intérprete, trabajando para algunos de los creadores y compañías más relevantes de la escena nacional y europea, ha tratado siempre de expandir y flexibilizar los límites entre danza y teatro.

Esta doble aproximación a las artes escénicas desde el teatro y la danza marca desde su inicio su interés por las 'lindes artísticas' esos bordes, márgenes activos donde se interseccionan las distintas disciplinas y donde la diferencia y la estrecha convivencia generan una intensa y fructífera fricción creativa.

La extensa trayectoria profesional de Guillermo Weickert le ha permitido habitar los escenarios y los espacios de creación artística desde los más variados enfoques y perspectivas: como intérprete, director de escena y artístico, coreógrafo, mentor y gestor de proyectos, docente y pedagogo en compañías de danza, teatro físico, flamenco, performance y circo.

El eje central que transita sus trabajos es el movimiento, que en su caso va “más allá de la categoría de danza hacia un concepto de movimiento inherente a todo ser humano por tanto lugar de encuentro con el otro, de aprendizaje, educación y transmisor de riqueza inmaterial y cultural constante”.

Su labor como creador también se define por un marcado interés personal en los espacios descentralizados y rurales como potencial de la creación contemporánea, así como en la generación de sentido de comunidad artística y compromiso con la ciudadanía y los valores culturales.

Entre sus últimos trabajos destacan las coreografías para el espectáculo de décimo aniversario del cabaret 'The Hole', 'The Hole X', estrenado en septiembre 2021 y aún en gira; Dirección de movimiento y coreografía para 'Comedia sin Título' de F.G. Lorca dirigido por Marta Pazos en el CDN y estrenado en el T. María Guerrrero en octubre 2021.

Ha sido acompañamiento artístico de Leonor Leal para su pieza 'En Talleres', Ana Morales con 'Peculiar', Vanessa Aibar con 'La reina del metal', Carmen Muñoz con 'Invocation' o Deborah Light con 'What's important', entre otras. También sigue de gira con el espectáculo 'Falaise' de la compañía francesa Baró d'Evel con quien también hemos iniciado la nueva creación que se estrenará en julio 2024.

En cuanto a sus proyectos personales, Weickert está en la fase de preproducción y búsqueda de coproductores y aliados para su próxima creación con elenco, 'Luz sobre las cosas', que tiene fecha de estreno para enero 2024.

“Empezaremos ensayos esta primavera”, ha explicado, mientras ha avanzado el arranque de otro proyecto bajo el título de 'ComunidadEscena', con el que, junto con Toni Hurtado y Lourdes García de El Mandaito Producciones “queremos trabajar y aportar visibilidad y contenido a los profesionales que formamos parte de la Comunidad de las artes escénicas con el deseo de generar encuentro, cohesión, mejorar la interacción y las buenas prácticas y cuidados dentro de nuestro sector”

Weickert ha favorecido y procurado el encuentro con artistas andaluces o afincados en Andalucía como las bailarinas y coreógrafas María Martínez Cabeza de Vaca o Teresa Navarrete, la bailaora Ana Morales, los músicos Alejandro Rojas Marcos, Paco Contreras 'El Niño de Elche' o Miguel Marín 'Árbol', y los artistas plásticos y visuales Juan Carlos Robles o Anna Jonsson, entre otros. Fruto de estas colaboraciones surgen espectáculos como 'Días Pasan Cosas', 'Lirio entre Espinas', 'Mal País', 'USISUSU?', 'Go With The Flow', 'Wanted' o 'Sin Permiso' y que han estado presentes en algunas de las programaciones y festivales más relevantes de la escena Europea.

En su faceta docente, ha sido invitado en numerosos centros públicos y privados, festivales y compañías de danza (Escola de Dansa de Lisboa, Institut del Teatre de Barcelona, Conservatorio Superior de Madrid María de Ávila, Rui Horta Stage Works) donde incorpora a la técnica de danza su experiencia como practicante durante años de Iyengar y Katsuguen para transmitir un enfoque saludable y positivo a la práctica artística, haciendo del proceso de aprendizaje un desarrollo colectivo más allá del individualismo imperante, donde cada individuo tiene algo esencial e insustituible que aportar.

En danza, ha formado parte de compañías como Danat Dansa, L'Anónima Imperial, Rui Horta (Portugal), Tanzcompagnie Rubato (Berlin), Dame de Pic (Bruselas) o Erre que Erre, y para coreógrafas como Sol Picó, Angels Margarit, Karine Ponties o recientemente para Pere Faura, aportando siempre al movimiento una dimensión y profundidad interpretativa y un sello propio en cuanto a presencia y calidad escénica.

En teatro, su especial aportación es la de dar una “especial relevancia al cuerpo y al movimiento en la interpretación”, así como “reclamar más visibilidad y un lugar más destacado para la danza en montajes textuales de compañías como Nationa Theatre Wales (Reino Unido), Ur Antzerkia, Matarile o Voadora, y para creadores como Alex Rigola, Carlota Ferrer, Marta Pazos o Marc Rees, entre otros.

Actualmente forma parte del elenco de 'Falaise', la última creación de la compañía de nuevo circo franco-catalana Baró d'Evel, en gira internacional. Estrenó su última creación 'Parece Nada' en octubre de 2020 en el Teatro Central de Sevilla, trabajo con el que fue galardonado con la mención especial del Jurado en la edición de Feria de Palma de 2022.

Además, se encuentra en preparación de dos plataformas online: 'comunidadescena.com', que pretende aglutinar la iniciativa de apoyo al sector artístico y 'WWWith.com' para fomentar la cooperación artística y la red de colaboración intergeneracional.

Se trata también, en línea con su trabajo y trayectoria, de actualizar y regenerar la significación del concepto de coreógrafo, más allá del hecho escénico, para visualizarlo como una figura capaz de orquestar, ordenar y canalizar a todo un equipo de personas con ganas y curiosidad por trabajar en la implementación de la cultura en nuestra sociedad, y aportar al movimiento y al cuerpo un papel relevante en las mismas.