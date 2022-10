El Colegio de la Abogacía abre el curso de su escuela con preguntas y respuesta sobre la 'okupación'

Preguntas y Respuestas sobre la Persecución Penal de la Okupación de Viviendas. El Colegio de la Abogacía de Córdoba ha inaugurado con esta conferencia el curso 2022-2023 de la Escuela de Práctica Jurídica “Rafael Yllescas Melendo”. La conferencia la ha impartido el magistrado del Tribunal Supremo Juan Ramón Berdugo de la Torre, en un acto presidido por la vicedecana de la Corporación, Concepción Ortega; el presidente de la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Córdoba, Pedro Roque Villamor; el fiscal Jefe de la Fiscalía Provincial, Fernando Sobrón; la vicerrectora de Estudios de Posgrado de la Universidad de Córdoba, Cristina Aguilar; y el director de la Escuela de Práctica Jurídica, Álvaro Navarro; y el codirector del Máster en Abogacía, Manuel Espejo.

Berdugo de la Torre ha disertado sobre el “fenómeno” de la ocupación de viviendas especialmente en la vía penal, además de las medidas que puede tener en su mano el propietario de una vivienda conforme a la legislación vigente. Así, analizó la circular de la Fiscalía de 2020 en la que se analizan las medidas cautelares.

Aparte, el magistrado se detuvo en la llamada “flagrancia delictiva”, que es cuando la propia Policía interviene, siempre tras la denuncia del propietario, ante “un flagrante delito, cuando la ocupación ha sido inminente”. Por último, analizó la enmienda presentada en septiembre por el PSOE para que en 48 horas pueda ser efectivo el desalojo de un desahucio. “Se puede desalojar siempre que haya requisitos. Tendrás que acreditar que eres el propietario, que te han entrado en tu vivienda, que la necesitas y que no hay otro medio menos gravoso que desalojarlo”, detalló el juez.

Por otra parte, tras una breve introducción, el Director de la Escuela ha recordado en su intervención algunos de los acontecimientos más relevantes acaecidos durante el pasado curso académico. Entre ellos, ha destacado la reactivación de las sesiones del Claustro de Profesores de la Escuela; la designación de ocho coordinadores de áreas de materias en el Máster, el nombramiento de cuatro nuevos profesores y de un Profesor Emérito, la intervención de la Escuela en la adaptación de los Estatutos del Colegio de la Abogacía, en los que ya sí aparece mencionada; el proyecto de colaboración con la Universidad de Córdoba para la impartición de Máster en Asesoría Jurídica de Empresas y las simulaciones de juicios recientemente celebradas en la Ciudad de la Justicia.

El acto ha continuado con la imposición de la beca a los 83 componentes de la VIII Promoción del Máster en Abogacía y la entrega de distinciones a nueve tutores de prácticas externas del referido máster, por su constante e inestimable colaboración. Los tutores reconocidos en esta ocasión han sido Francisco Acosta, Luis Cots, Julio del Valle, Miguel A. Gómez, Miguel Orense, Concepción Ortega, Carmen Pulgarín, José L. Ramos y Jesús Secilla.

Además, el abogado Antonio de la Cruz y Gil ha recibido el diploma acreditativo de su nombramiento como Profesor Emérito de la Escuela de Práctica Jurídica, quien en una emotiva intervención, y tras repasar su trayectoria como docente, ha agradecido este reconocimiento al Colegio de la Abogacía de Córdoba.

Por último, la Vicedecana del Colegio de la Abogacía ha declarado abierto el nuevo curso académico 2022-2023 de la Escuela de Práctica Jurídica, dando paso al coro “Voces de Ley” para que cerrara el acto con la interpretación del “Aleluya” de Cohen.

