Dos detenidos tras amenazar a un camarero en la zona de la Ribera

AMPLIACIÓN | Dos personas han sido detenidas este domingo por la Policía Local en la zona de la Ribera de Córdoba capital, después de que una de ellas supuestamente amenazara a un camarero de un local de la zona y un acompañante tuviera una orden de busca y captura.

Según han confirmado fuentes policiales a Cordópolis, los hechos se han producido cuando uno de los detenidos habría amenazado a un camarero con una navaja -según informan fuentes policiales-. Ante este hecho, se habría alertado a la Policía Local que se ha personado en el lugar, identificando al hombre. A su lado, un acompañante se habría puesto a discutir con los agentes y ha sido también identificado, resultando que tenía una orden de busca y captura sobre él.

De ese modo, ambos han resultado detenidos por la Policía Local. La Policía Nacional ha prestado apoyo ante el suceso y los dos arrestados han sido trasladados finalmente a la comisaría de Campo Madre de Dios.

Las detenciones han ocurrido en la Ribera a la altura de la Cruz del Rastro en la tarde de este domingo, según ha avanzado El Día de Córdoba, y han motivado un gran despliegue de agentes de la autoridad en la zona.

Suscríbete al boletín de Cordópolis

¿Eres un fan cordopolita pero el día a día te come y no te da tiempo a leerlo todo? Pues no te preocupes, que cada martes te mandamos a tu mail un resumen con las historias y noticias más destacadas de la semana. Suscríbete aquí y forma parte de la comunidad cordopolita. ¡Muchas gracias por tu apoyo!