Detenidos dos menores por robar con una pistola simulada en una gasolinera

La Guardia Civil ha detenido en Montilla a dos personas, menores de edad (17 años), como presunto autor de un delito de robo con intimidación.

La Guardia Civil tuvo conocimiento a través de un aviso recibido en la Central Operativa de Servicios de la Guardia Civil (COS-062) y en e Puesto Principal de Montilla, sobre las 10:15 horas de la mañana del jueves 13 de julio, que se había producido un robo con intimidación en una gasolinera de la localidad, donde autor desconocido, que ocultaba su rostro con una capucha, tras amenazar al dependiente con una pistola, sustrajo 800 euros de la recaudación.

Inmediatamente, la Central Operativa de Servicios de la Guardia Civil, COS-062, estableció un dispositivo de servicio orientado a la localización y detención de los presuntos autores, así como a la recuperación del dinero sustraído, en el que se integraron efectivos de la Policía Local de Montilla.

Las primeras gestiones permitieron averiguar que el presunto autor para cometer el robo, podría haberse ayudado de otra persona.

Momentos después de la comisión del robo, una de las patrullas del de la Guardia Civil del Puesto Principal de Montilla, localizó en las inmediaciones del lugar donde se produjo el robo, a un menor (17 años), que si bien no era el presunto autor material del robo, sí que se disponía de indicios de su colaboración en el mismo, por lo que los guardias civiles procedieron a comprobar las pertenencias que portaba en ese momento, siendo localizados en su poder, parte de la recaudación sustraída, concretamente unos 400 euros, casi todos en billetes de 50 euros, procediéndose a su detención.

El avance de la investigación permitió identificar al presunto autor que resultó ser otro menor (17 años), quien fue detenido por la Guardia Civil en su domicilio como presunto autor de un delito de robo con violencia e intimidación, al mismo le fue intervenida el arma utilizada que resulto ser simulada que había ocultado en un trastero del edificio.

Menores detenidos y diligencias instruidas han sido puestas a disposición de la Autoridad Judicial y de la Fiscalía de Menores de esta capital, acordando la Autoridad Judicial el ingreso en un centro de internamiento de menores de los dos menores detenidos.

