Córdoba es la provincia con más muertes en accidentes laborales de 2022

Los sindicatos UGT y CCOO se han vuelto a concentrar este miércoles en la Plaza de las Tendillas de Córdoba para mostrar su pesar por los dos últimos trabajadores fallecidos a causa de la siniestralidad laboral en la provincia, la de un camionero de 60 años y la de un trabajador de una fábrica de Lucena, de 36 años. En lo que va de año son ya tres las víctimas mortales fruto de esta lacra, lo que sitúa a Córdoba como la provincia andaluza con más muertes por accidente laboral en 2022.

El secretario de Salud Laboral de UGT en Córdoba, Jaime Sarmiento, destacó en relación al camionero fallecido que prácticamente “entre un 18 y un 20 % de los accidentes que se producen in itinere o misión se corresponden con transportes pesados, es decir, de camiones y autobuses”. Igualmente, en referencia al trabajador fallecido en Lucena, Sarmiento destacó que en este caso “las causas aún se están investigando por parte del Instituto de Prevención de Riesgos Laborales, donde participa la Inspección”.

Por su parte, el secretario de Salud Laboral de CCOO de Córdoba, Aurelio Martín, manifestó que estas dos últimas muertes por accidente laboral son muy distintas, pero ambas coinciden en varias cuestiones. “Estos dos accidentes mortales son distintos, uno por accidente de tráfico y otro por atrapamiento en una máquina, pero los dos tienen unos patrones muy similares. Hablamos de la precariedad, hablamos de la carga excesiva de trabajo y hablamos también de la falta de prevención”.

En este sentido, Martín remarcó que “nos encontramos, en el caso del transporte por carretera, con una plantilla que está muy envejecida y con unas condiciones laborales muy precarias. Por otro lado, en el caso de Lucena nos encontramos con un trabajador joven pero que también está inmerso en unas condiciones precarias. Unas condiciones en las cuales tienen que estar trabajando prácticamente a destajo, con unos ritmos de trabajo exigentes e inasumibles, lo que lleva a estas consecuencias”.

Por ello, desde UGT y CCOO pedimos una reflexión profunda, pero urgente, de la necesidad de priorizar la salud laboral por encima de cualquier otra circunstancia. El estrés, una mayor carga de trabajo o el miedo a perder un empleo están detrás de muchos de los accidentes que se producen en el mundo laboral. Como también lo están la relajación e incluso la ausencia en muchos casos de las medidas necesarias para la Prevención de Riesgos Laborales. No podemos olvidar que las últimas reformas laborales han precarizado de tal forma las condiciones de los y las trabajadoras, que han disparado los índices de siniestralidad, tal y como ha ocurrido en nuestra provincia.

Finalmente, Sarmiento confía en que con la reforma laboral que se acaba de aprobar las cifras de accidentes se reduzcan e indicó que, aunque las estadísticas a veces no lo reflejan, la triste realidad es que donde no hay representación sindical, y, por ende, donde no hay delegados de prevención o comité de seguridad e higiene, suelen ocurrir más accidentes. “Este caso de Lucena es el ejemplo de una gran empresa en la cual no había representación sindical y donde lamentablemente ha ocurrido un accidente mortal. Por ello, los sindicatos hacemos este llamamiento al empresariado para que dentro de sus empresas cuenten con representación sindical, de manera que faciliten la existencia de un delegado de prevención que recoja la ley e informe convenientemente a todos los trabajadores. Esto es una lucha de todos, ya que la vida de un trabajador no tiene precio”.