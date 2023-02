El Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento (SEIS) de Córdoba ha sofocado esta madrugada varios incendios en Mirabueno.

Los fuegos han afectado a los contenedores que están ubicados en la Glorieta Rosa de Siria.

Ningún vehículo ni vivienda han sufrido daños materiales como consecuencia de estos incendios.

