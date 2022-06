Una web permitirá que ciudadanos de Córdoba se organicen para recoger basura en entornos naturales

El proyecto Libera, impulsado por SEO/BirdLife en alianza con Ecoembes, celebrará el próximo 11 de junio la sexta edición de la gran recogida ciudadana para liberar la naturaleza de residuos abandonados, y Córdoba vuelve a sumarse a la iniciativa. Bajo el lema 1m2 contra la basuraleza, a través de la web del proyecto, quienes lo deseen podrán organizar recogidas de basura en diferentes puntos de la provincia para dejar nuestros entornos naturales libres de residuos.

Con el objetivo de concienciar a la sociedad sobre el impacto ambiental de la basuraleza -término que han acuñado estas organizaciones para referirse a la basura presente en entornos naturales-, el proyecto busca convertirse de nuevo en la gran cita colaborativa nacional para llamar la atención sobre este problema que nos afecta a todos.

La manera de participar en el proyecto es doble: bien, creando y coordinando un punto de recogida en cualquier espacio natural de Córdoba y provincia, o bien inscribiéndose en alguno de los puntos ya creados, que pueden consultarse en este mapa. La creación de puntos de recogida puede realizarla una persona a título individual o asociaciones. Por el momento se han organizado cuatro recogidas en las siguientes localizaciones: entorno del río Retortillo (en Palma del Río), en el centro de Sanidad y Bienestar Animal (SBA) de Sadeco, en los Baños de Popea y en la Cañada Real de la Mesta.

Según datos facilitados por los promotores del proyecto Libera, en la pasada campaña se establecieron nueve puntos de recogida de basuraleza en toda la provincia cordobesa, en la que participaron 60 personas. A nivel nacional, las recogidas se produjeron en cerca de 1.100 espacios naturales del país, logrando recoger un total de 114 toneladas de residuos gracias a más de 11.000 voluntarios.

En cuanto a la basuraleza encontrada en Andalucía destacaron las latas, los envoltorios, las piezas de plástico y de vidrio de todo tipo, siendo las colillas los residuos más encontrados al nivel nacional. Además, por su tipología, merecen mención algunos tan dispares como televisiones, neveras, colchones, ropa, e incluso, impresoras.

