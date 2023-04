La UCO ajustará los horarios de apertura extraordinaria de las bibliotecas a la demanda para reducir el gasto energético

La Universidad de Córdoba (UCO) ha actualizado el plan de medidas de ahorro energético puesto en marcha el pasado mes de diciembre para seguir promoviendo una serie de medidas que vayan orientadas a la reducción del gasto. Entre las nuevas medidas adoptadas, la UCO ha hecho referencia a las salas de estudio y bibliotecas, cuyas aperturas extraordinarias se llevarán a cabo según la demanda y atendiendo a esta reducción del gasto energético.

Estas aperturas se producen en periodos señalados en el calendario por la realización de exámenes, ya sea tanto de los universitarios como de aquellos estudiantes que se presentan a la Prueba Evaluación Bachillerato para Acceso a la Universidad (PEvAU); periodos que se producen de mayo a septiembre y en las fiestas de Navidad.

La vicerrectora de Campus Sostenible de la UCO, Amanda García, explica que la actualización del plan responde a la continua adaptación que la Universidad debe hacer ante la evolución de la situación en materia de costes de energía y a las directrices que vayan marcando los órganos de gobierno europeo, nacional o autonómico.

Tal y como se apuntaba en el plan del pasado mes de diciembre, en su revisión se mantiene que, con carácter general, y salvo excepciones debidamente justificadas, se procederá al cierre de todas las instalaciones de la UCO a las 21:00 de lunes a viernes, permaneciendo todos los espacios cerrados los sábados, domingos y festivos. En el caso de las bibliotecas, García reconoce que “se tratan de espacios singulares” y sus aperturas “se harán de la manera más conveniente y de forma consensuada con todas las partes, incluyendo a los estudiantes”.

La vicerrectora insiste en que este plan es el que debe servir de hoja de ruta para todos los centros y facultades de la UCO, aunque luego habrá que estudiar cada caso pormenorizado por sus propias características, como pueden ser los laboratorios, que requieran de un tipo de climatización e iluminación determinadas.

Entre las medidas incluidas, el plan incluye que la temporada de climatización comenzará en mayo y finalizará en septiembre. Fuera de esos periodos, la climatización se encenderá siempre que la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) indique avisos por bajas o altas temperaturas. Con carácter general, la climatización se conectará a las 8:30 y se desconectará a las 19:00. Además, no se climatizarán pasillos ni zonas comunes de paso y la temperatura máxima del aire en periodo de calefacción será de 19ºC, y la mínima en período de refrigeración de 27º.

A este respecto, y debido a la situación de excepcionalidad en las temperaturas, García señala que la semana pasada se prepararon los sistemas de climatización en base a la información difundida por la Aemet. Así, en el caso de que se requiera, los centros de la UCO ya pueden hacer uso de la refrigeración desde este lunes.

Por otro lado, para eliminar o disminuir la necesidad de refrigerar las estancias con sistemas de climatización, siempre que sea posible, se aprovechará la ventilación natural, con una distribución eficiente del espacio de trabajo y utilizando la apertura de puertas y ventanas, especialmente durante las primeras horas de la mañana.

En caso de que se requiera encender la climatización, con carácter general se deberán mantener las ventanas y puertas cerradas. No obstante, se pueden realizar tareas de ventilación natural (donde sea posible, ventilación cruzada) en las instalaciones al inicio y final de la jornada y en las aulas después de cada uso, por espacio máximo de diez minutos, para permitir la renovación del aire.

En caso de disponer de persianas, cortinas u otras protecciones móviles, se aprovecharán para complementar las necesidades de climatización, en función de la época del año y el momento del día. Si la fachada dispone de persianas exteriores y tiene orientación norte, se podrán utilizar de modo que impidan el paso del frío en invierno cuando no haya aporte solar. Para el resto de orientaciones, se observará si posee protecciones solares fijas, toldos u otras protecciones móviles. Utilizando estos dispositivos de manera conveniente tal que sombreen las ventanas en verano y permitan el paso del sol en invierno, se conseguirá un importante ahorro de energía.

En cuanto a iluminación, se aconseja que sea natural siempre que sea posible y la iluminación ornamental se apagará a las 22:00. Asimismo, se procederá a la sustitución paulatina de del alumbrado exterior e interior por otros más eficiente, con la colocación de sensores de presencia en zonas de paso.

Igualmente, el plan incluye la programación de bombas de riego a horarios más económicos y la limitación del uso de ascensores cuando sea posible. Todas las medidas en vigor están recogidas en este enlace.

Suscríbete al boletín de Cordópolis

¿Eres un fan cordopolita pero el día a día te come y no te da tiempo a leerlo todo? Pues no te preocupes, que cada martes te mandamos a tu mail un resumen con las historias y noticias más destacadas de la semana. Suscríbete aquí y forma parte de la comunidad cordopolita. ¡Muchas gracias por tu apoyo!