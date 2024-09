Los turistas que se alojan en apartamentos en Córdoba se triplican en una década mientras caen los de hoteles

El uso de apartamentos turísticos por parte de quienes visitan Córdoba ha aumentado en la última década mientras han caído los viajeros que se alojan en hoteles de la ciudad. Esta es la conclusión que se desprende analizando los últimos datos actualizados de la Encuesta de Ocupación en Apartamentos Turísticos que ha publicado el Instituto Nacional de Estadística (INE), en relación al mes de julio y comparándolos con el mismo mes de hace diez años.

En Córdoba, durante julio de este año se registraron un total de 6.471 viajeros que eligieron los apartamentos turísticos. Hace una década, en el mismo mes de 2015, eran 2.032 los usuarios de este tipo de alojamientos en la capital cordobesa. Esta diferencia supone un aumento del 218% en los últimos diez años.

De hecho, solo en el último año, entre julio de 2023 y julio de 2024, los viajeros alojados en apartamentos turísticos en Córdoba han aumentado un 44% -4.471 frente a los 6.471 de este año-.

Algo similar ha ocurrido en la última década con el número de pernoctaciones que registran los aparatmentos turísticos, que han registrado en julio 11.742 pernoctaciones, mientras que en el mismo mes de hace diez años la cifra era de 4.118.

Frente a ello, está la caída de usuarios que han experimentado en ese tiempo los hoteles. Si en julio de 2016 se alojaron en los hoteles de Córdoba un total de 74.486 turistas, esa cifra ha descendido hasta los 58.012 visitantes el pasado mes de julio, un 22% menos, más de uno de cada cinco visitantes que llegaban hace casi una década.

No obstante, las pernoctaciones en los hoteles no han caído tanto y se mantienen en cifras similares en la última década: en julio de 2015 la estadística contabiliza un total de 113.104 pernoctaciones en hoteles de Córdoba mientras que en julio pasado la cifra fue de 102.115 noches.

