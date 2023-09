El turismo que llega a Córdoba en invierno se refuerza. De la estadística de todos los turistas que llegaron a hoteles de Andalucía en el último año, se extrae un dato curioso y es que visitó Córdoba un mayor porcentaje de ellos en meses de invierno como diciembre, enero o febrero que en meses de primavera como abril o mayo.

El Informe Mensual de Coyuntura del Movimiento Hotelero de Andalucía que publica la Consejería de Turismo, Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía indica mes a mes cómo es mayor el peso de los turistas que llegaron a Córdoba en noviembre, diciembre, enero, febrero o marzo que en abril, mayo, junio o julio, respecto al total de los visitantes que vinieron a Andalucía.

Así, en enero, Córdoba recibió el 7,2% del total de los viajeros que llegaron a Andalucía, en febrero fue el 7% y en marzo el 6,5%. Ya en noviembre del año pasado registró el 7,9% del total de visitantes a la región y en diciembre fue el 7,5%.

Mientras en los meses de primavera, el turismo que se alojó en tierras cordobesas fue del 5,9% en abril y el 5,8% en mayo. Con el inicio del verano, el porcentaje cayó aún más, siendo el 4,7% en junio y el 3,6% en julio del total de turistas que llegaron a la comunidad autónoma andaluza en esos meses.

Si tomamos la cifra absoluta de viajeros que llegaron mes a mes a la provincia de Córdoba, el turismo en primavera cuenta con amplios registros pero, los meses de invierno también muestran la atracción del turismo de interior patrimonial que se recibe en Córdoba.

Si bien en meses tradicionalmente turísticos para Córdoba como abril o mayo, el número de viajeros recibidos fue de 109.429 y 110.168 respectivamente, las cifras de otros meses como marzo o noviembre se sitúan en valores altos con 91.830 y 85.561 viajeros, respectivamente, según las cifras del informe del movimiento hotelero de la Consejería de Turismo.

Los meses de diciembre y febrero se sitúan en registros de 75.501 y 77.958 turistas, mientras que en enero llegaron a Córdoba un total de 69.159 turistas.

Suscríbete al boletín de Cordópolis

¿Eres un fan cordopolita pero el día a día te come y no te da tiempo a leerlo todo? Pues no te preocupes, que cada martes te mandamos a tu mail un resumen con las historias y noticias más destacadas de la semana. Suscríbete aquí y forma parte de la comunidad cordopolita. ¡Muchas gracias por tu apoyo!