Estos son los 12 diputados en el Parlamento de Andalucía por Córdoba

En las elecciones al Parlamento de Andalucía del 19 de junio, el PP ha obtenido siete escaños, el PSOE ha logrado tres, Vox uno y Por Andalucía uno.

Desde hoy, Córdoba tiene 12 nuevos representantes en la Cámara Autonómica de Andalucía. Son los siguientes:

Jesús Aguirre Muñoz: Nació en Córdoba el 29 de agosto de 1955. Es uno de los rostros más conocidos de la política andaluza tras la gestión que ha hecho de la pandemia como consejero de Salud y Familias. Aguirre está casado y tiene tres hijos. Licenciado en la Facultad de Medicina de la Universidad de Córdoba, fue Fue médico de familia por oposición en 1982 y se especializó en gestión sanitaria. En su carrera política ha sido senador del Partido Popular por la circunscripción Córdoba de 2008 a 2015, y de 2016 a 2019. Consejero de Salud y Familias de la Junta de Andalucía desde enero de 2019. Es el coordinador de Sanidad del PP de Andalucía

Araceli Cabello Cabrera. Nació el 17 de octubre de 1978 en Pozoblanco. Hija de Liborio Cabello, expresidente provincial del PP, la última delegada territorial de Agricultura en Córdoba es madre de dos hijos. Licenciada en Derecho por la Universidad de Sevilla y promotora de negocios en Noruega y Finlandia, posee experiencia en Departamentos de Exportación y ha estado vinculada profesionalmente a la Cooperativa Olivarera Los Pedroches como directora de comercio exterior.

Antonio Repullo Milla. Nació en Cádiz el 5 de mayo de 1975. Casado con tres hijos. Abogado, licenciado en Derecho por la Universidad de Córdoba. Está colegiado en el Colegio de Abogados de Córdoba desde 2003. Fue gerente del Consorcio de Desarrollo Económico de la Diputación de Córdoba de 2012 a 2015, y jefe de Gabinete del subdelegado del Gobierno en Córdoba de 2017 a 2018. Desde 2019 ha sido delegado del Gobierno de la Junta de Andalucía por Córdoba y, en el último congreso andaluz, ha pasado a ser coordinador general del PP de Andalucía.

Beatriz Jurado Fernández de Córdoba. Nacida en Córdoba en 1983, es licenciada en Derecho. En 2009 es elegida presidenta de Nuevas Generaciones del PP en Andalucía y, dos años más tarde, presidenta de la organización juvenil a nivel nacional. En las elecciones municipales de 2011 es elegida concejala y fue responsable de Juventud del Ayuntamiento de Córdoba. Además, en las elecciones nacionales de noviembre de 2011 encabeza la candidatura del Senado por la provincia de Córdoba por el Partido Popular y obtiene el escaño. Repite como parlamentaria andaluza.

Adolfo Molina Rascón. Nació en Cabra el 21 de enero de 1975. Técnico Superior en Relaciones Institucionales y Protocolo por la Universidad de Granada. Tomó contacto con la política en 1994 cuando se afilió a Nuevas Generaciones de Cabra. En marzo de 2005, tras el congreso local del PP de Cabra, fue nombrado presidente de la Junta Local del partido de este municipio. Fue secretario de Organización del PP de Córdoba en el XVII Congreso Provincial del PP de Córdoba en 2008. En las elecciones autonómicas de 2012 concurre como número 3 en la lista del PP de Córdoba al Parlamento andaluz, consiguiendo su escaño. Tras la marcha a Madrid de José Antonio Nieto, Molina fue nombrado presidente del PP de Córdoba. Ahora vuelve a ser parlamentario andaluz.

Montserrat Paz Jurado. Nació el 26 de junio de 1992 en Córdoba. Grado en Educación Infantil por la Universidad de Córdoba. Profesora de enseñanza no reglada de idiomas en Zona Bit Consulting S.L. Docente de Educación Infantil en los colegios de La Milagrosa y Jesús Nazareno de Córdoba capital. Concejal en el Ayuntamiento de La Granjuela desde 2019.

Aurelio Fernández García. Nacido el 21 de agosto de 1975 en Lucena. Casado y padre de dos hijos. Es Licenciado en Matemáticas por la Universidad de Sevilla. Forma parte del Cuerpo de Profesores de Secundaria de la Junta de Andalucía y es profesor de Matemáticas desde el año 2000. Director del instituto Sierra de Aras de 2010 a 2018. Concejal en el Ayuntamiento de Lucena desde 2019. Secretario de Educación del PP de Córdoba en la actualidad.

Isabel Ambrosio Palos. Tiene 52 años. Es militante desde 1992. Pertenece a la Agrupación Córdoba Norte Sierra, es funcionaria de la Diputación de Córdoba en excedencia y ha sido parlamentaria andaluza (2004-2008) y delegada del Gobierno de la Junta en Córdoba (2008-2015), además de alcaldesa de Córdoba (2015-2019). Actualmente es portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Córdoba y es miembro de la Ejecutiva Regional del PSOE Andalucía.

Antonio Ruiz Sánchez. Tiene 51 años. Es militante socialista desde 2003, pertenece a la Agrupación Córdoba Centro, es doctor en Filosofía y Letras, investigador visitante en la Universidad de Toronto (Canadá), profesor titular de Filología Inglesa en la UCO y vicedecano de Relaciones Internacionales de la Facultad de Filosofía y Letras. Cuenta con más de 13 años de experiencia en gestión de programas europeos (Erasmus +) e internacionales en la Universidad. En la UCO ocupó el cargo de director de la Oficina de Relaciones Internacionales y fue cofundador del Máster de Comercio Exterior, donde imparte clases de Comunicación Intercultural y Negociación en inglés.

Ana María Romero Obrero, Tiene 52 años. Es militante desde 1999, ha sido vicepresidenta de la Diputación de Córdoba y actualmente es secretaría general de Agrupación de Montoro, alcaldesa del municipio y miembro de la Ejecutiva Federal del PSOE, al frente de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca.

Alejandro Hernández. Es natural de Madrid, abogado en ejercicio, licenciado en Derecho por la San Pablo CEU, especialista Derecho Administrativo y Registral por la Universidad Complutense y cuenta con un MBA Ito Empresa. Repite como parlamentario de Vox por la provincia de Córdoba. En la última legislatura se erigió en portavoz de la formación desde febrero de 2019 hasta mayo de 2021.

José Manuel Gómez Jurado. Nació en Puente Genil en 1994. Licenciado en Historia por la Universidad de Córdoba, ha cursado un máster en Análisis Histórico del Mundo Actual y un curso de posgrado Internacional sobre Problemas metodológicos y construcción del conocimiento científico-social (CLACSO). Comenzó en política en IU, fuerza con la que llegó a concurrir en las elecciones municipales de 2015 y, con posterioridad, entró en Podemos. Además, es vicepresidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de Puente Genil y fue portavoz de Stop Desahucios en la localidad (2012-2013).

