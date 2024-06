La solidaridad hará que 145 niños saharauis lleguen este mes a Córdoba para vivir un verano en paz

Ya hay fecha para la llegada de los menores que provienen de campamentos de refugiados de Tinduf. Un total de 145 niños y niñas, 19 más que el año pasado, pisarán suelo cordobés el próximo 30 de junio, tal y como han confirmado a este medio desde la Asociación Cordobesa de Amistad con los Niños y Niñas Saharauis (Acansa), dentro del programa Vacaciones en paz.

Está previsto que el avión aterrice en el aeropuerto de Málaga sobre las 5:00 de este día y a las 8:00, tanto los menores como miembros de la asociación, estarán en el albergue de Cerro Muriano, siempre y cuando no haya retrasos. Como en años anteriores, los niños pasarán dos revisiones, una oftalmológica y otra bucodental, y sobre las 11:00 podrán ser recogidos por sus familias de acogida.

Gracias a este programa, los menores pasarán los meses de julio y agosto acompañados de familias con las que disfrutarán del verano de una manera muy distinta a como lo hacen en los campamentos de refugiados. Vacaciones en paz se instauró en España a mediados de los 90 y cada vez son más las familias que se apuntan. En Córdoba, más de 100 son repetidoras y medio centenar, nuevas.

En total llegarán a España 2.930 menores saharauis, tal y como aprobó el Consejo de Ministros a principios de junio a propuesta del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Este programa se enmarca en el compromiso de solidaridad de España con la población de los campamentos de refugiados saharauis y se viene desarrollando con carácter anua. Únicamente se ha visto interrumpido durante dos años con motivo de la pandemia del coronavirus.

Desde el año 2014 hasta el año 2023, el programa ha incluido a cerca de 31.800 menores saharauis, siendo las principales Comunidades Autónomas de destino Andalucía, Cataluña, Castilla la Mancha, País Vasco y Galicia. En esta ocasión, Andalucía, con 814; Cataluña, con 293; y Galicia, con 245, son las comunidades autónomas que acogerán a un mayor número de niños y niñas.

