El sector agroalimentario cordobés superó en 2021 los 1.000 millones de euros en exportaciones

El delegado de Agricultura, Ganadería y Pesca, Juan Ramón Pérez ha destacado el apoyo de la Junta de Andalucía al sector agroalimentario cordobés cuyas cifras exportadoras superaron los 1.000 millones el pasado año, y considera que esta cifra consolida la vocación internacional de nuestro sector primario.

A lo largo de 2021 se han exportado productos agroalimentarios y bebidas desde Córdoba por valor de 1.093 millones de euros, lo que supone un 18% más que en 2020 y se sitúa como el segundo mayor valor histórico de la provincia, tan solo por detrás de los 1.116 millones de 2017. Las exportaciones totales desde Córdoba, sumando todos los productos, han sido de 2.551 millones de euros, “por lo que el peso del sector agroalimentario en las exportaciones es del 43% del total, siendo de nuevo el más relevante”, indica el delegado.

El saldo de la balanza comercial agroalimentaria, diferencia entre exportaciones e importaciones, supera los 900 millones de euros a favor y un año más ha influido decisivamente en el saldo comercial de la provincia, que es de 1.118 millones para todos sus productos.

En cuanto a exportaciones de aceite se ha vendido fuera de nuestras fronteras por valor de 643 millones de euros, lo que representa un 59% de las exportaciones agroalimentarias. En total se han exportado 205.829 toneladas de aceite de oliva, de las que 120.914 han sido de aceite de oliva virgen extra. Esto supone un precio medio de exportación de 3,12 euros/kilogramo, superior al precio de 2020 en un 23%.

Para Juan Ramón Pérez, gracias a la línea de modernización de la agroindustria, del Gobierno andaluz, “las empresas cordobesas son más competitivas, innovan y consiguen posicionar mejor sus productos provenientes de la agricultura y la ganadería en los mercados internacionales”. En la última convocatoria resuelta, la provincia se benefició de unas ayudas de 13,8 millones de euros. Actualmente se está tramitando una nueva convocatoria que tiene un presupuesto de 82 millones de euros para Andalucía, donde destacan los 32 millones para el sector oleícola y la aceituna de mesa.

Pérez ha felicitado al sector agroalimentario cordobés por las “excelentes cifras de exportación de 2021”, donde se mejoran los datos del año previo, según la entidad pública empresarial de ámbito nacional ICEX. “El hecho de superar los 1.000 millones de euros en productos vendidos al exterior habla por sí solo del prestigio y la potencia de la agricultura, la ganadería y la agroindustria de nuestra provincia”.

