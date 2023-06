Sancionan con doce días de empleo y sueldo a un profesor que criticó el sistema de selección de docentes

El profesorado del CEIP Gran Capitán ha mostrado su apoyo a un compañero sancionado y ha rechazado las medidas disciplinarias impuestas por la Consejería de Educación, según han informado en una nota.

La sanción se produjo después de que el profesor difundiera una carta en 2021 en la que expresaba su opinión sobre el sistema de selección de docentes. En la carta, el profesor pedía disculpas a los opositores y señalaba la injusticia y falta de transparencia del sistema de selección, señalan.

La Junta de Andalucía ha considerado la carta como una revelación de material clasificado y ha sancionado al profesor por incumplir el deber de sigilo. La sanción implica la suspensión de doce días de empleo y sueldo para el profesor.

El texto de la carta se hizo viral durante las oposiciones de julio de 2021, cuando fue difundido en un grupo privado de Whatsapp y en nuestro foro del sindicato USTEA.

Después de la sanción, el profesor ha presentado una demanda contra la administración, alegando que se ha vulnerado su derecho a la tutela judicial efectiva y que se han ignorado plazos y normas en el proceso.

Además, durante el proceso, el profesor sufrió un accidente cerebrovascular que atribuye al estrés generado por el expediente sancionador. Según él, la administración ignoró los informes médicos que acreditaban su condición y le impidió recoger la notificación personalmente debido a su baja médica.

Ustea Enseñanza de Córdoba también se ha sumado al apoyo a este docente.

Suscríbete al boletín de Cordópolis

¿Eres un fan cordopolita pero el día a día te come y no te da tiempo a leerlo todo? Pues no te preocupes, que cada martes te mandamos a tu mail un resumen con las historias y noticias más destacadas de la semana. Suscríbete aquí y forma parte de la comunidad cordopolita. ¡Muchas gracias por tu apoyo!