Salud mantiene a Córdoba en nivel 2 de alerta sanitaria cuando comienza a bajar en otras provincias

El comité territorial de Salud Pública de Alto Impacto ha decidido este martes mantener a la provincia de Córdoba una semana más en alerta sanitaria dos por la situación de la pandemia. Aunque los datos siguen a la baja, la incidencia sigue siendo alta. En el resto de Andalucía, los niveles han comenzado a bajar. Almería, Cádiz, Huelva, Málaga y Sevilla están en alerta sanitaria uno. Córdoba, Granada y Jaén siguen en nivel dos.

Ello, no obstante, no supone ningún cambio en las restricciones vigentes en la comunidad, ya que los niveles 1 y 2 de alerta Covid no implican nuevos límites de aforos y horarios en comercios, hostelería, ocio nocturno y otras actividades desde su modificación del pasado 17 de diciembre.

Así lo han decidido los comités territoriales de Salud Pública de Alto Impacto de las ocho provincias reunidos este miércoles para analizar los datos epidemiológicos en sus respectivos ámbitos de actuación tomando como base los indicadores epidemiológicos establecidos: incidencia acumulada a 14 días y a 7 días, a 14 días en mayores de 65 años, pruebas diagnósticas de infección activa (PDIA), índice de camas UCI, índice de hospitalización y cobertura de vacunación.