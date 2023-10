Renfe establece nuevos enlaces de trenes entre Córdoba y Almería

El director de Relaciones Institucionales de Renfe, Sergio Bueno, y el gerente de área de Servicios Comerciales en Andalucía, José Ángel Ferrero, han trasladado a los miembros de la Mesa en Defensa del Ferrocarril la entrada en funcionamiento de la cuarta conexión diaria entre Sevilla y Almería, así como de los tres nuevos servicios con enlace desde Almería con Córdoba y Málaga, desde el pasado 17 de octubre.

Así lo ha indicado la operadora en un comunicado tras la reunión mantenida en la tarde del lunes en la Subdelegación de Gobierno de Almería con el objeto de “mantener el seguimiento de los servicios ferroviarios en la provincia”.

El encuentro, al que también asistió el subdelegado de Gobierno, José María Martín, se encuadra en “el compromiso que Renfe mantiene con los principales agentes de la sociedad civil y la información permanente que facilita a los mismos sobre la evolución, posibles cambios y mejoras en la oferta de servicios en esta provincia”.

Por la Mesa del Ferrocarril, entre otros, asistieron el coordinador de la plataforma, José Carlos Tejada, así como José Haro (secretario de la FSC de CC.OO. de Almería), Francisco Mancebo (secretario del Comité de Empresa de Renfe), Mela García (Presidente del Colegio de Ingenieros de Andalucía Oriental), Clara Inés Rodríguez (secretaria de la Mesa del Ferrocarril) y Agustín Ortiz (representante del Foro Ciudad).

Por parte de la mesa, según ha indicado desde Renfe, se trasladó la necesidad de recuperar el Avant con Madrid del mediodía así como una fecha para la puesta en servicio del híbrido 730 con Madrid, junto la reducción de los tiempos de viaje y el establecimiento de una tarifa valle para determinados servicios.

Al final del encuentro, se ha trasladado por parte del subdelegado y de Renfe la propuesta de mantener reuniones periódicas con la Mesa del Ferrocarril para conocer el avance de las principales cuestiones y como muestra de la vocación de transparencia sobre la prestación de los diferentes servicios en Almería.

