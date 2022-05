El presidente andaluz manda a revisar su teléfono por si hubiese sido espiado con Pegasus

El presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno Bonilla, ha anunciado que ha mandado que su teléfono sea revisado por los servicios informáticos para detectar si ha sido infectado por sistema de espionaje Pegasus que se ha utilizado para infiltrarse en el teléfono del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

En declaraciones a los periodistas en Córdoba, donde el presidente andaluz ha visitado algunos patios coincidiendo con el concurso, Moreno ha afirmado que no tiene “sospechas” de que le hayan espiado, si bien ha pedido al Gobierno de España que informe a la opinión pública en caso de que tenga “algún indicio” de que algún presidente autonómico haya sido espiado.

Tras conocerse que el Servicio de Telecomunicaciones y Sociedad de la Información (TSI) de la Ciudad Autónoma de Ceuta va a analizar el teléfono móvil del presidente del Ejecutivo local, Juan Vivas, su homólogo andaluz ha recordado que Andalucía es una comunidad limítrofe con Marruecos, a quien algunos medios apuntan como presunto responsable del espionaje. En este marco, el presidente andaluz ha movido ficha.

“Para ser honesto, anoche hablé con los servicios informáticos para que revisaran mi teléfono”, ha reconocido a preguntas de los periodistas, antes de insistir al Gobierno para que le comunique cualquier cuestión relativa a este tema, toda vez que los presidentes autonómicos son “los máximos representantes del Estado en nuestras comunidades autónomas.

En este ámbito, ha considerado “necesario” que el propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, sea quien comparezca y de explicaciones. “Si no hay indicios de espionaje, magnífico, pero si lo hay, no me gustaría que me dieran la información dos meses después”, ha afirmado Moreno.